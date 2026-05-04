Canaco espera un aumento del 9.8% en derrama económica por 10 de mayo comparado con 2025

Regalos 10 mayo (Crisanta Espinosa Aguilar)

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) a través de un comunicado informa que para este Día de las Madres espera un crecimiento del 9.8%, en comparación con la derrama registrada en 2025.

Calculan una derrama de al menos 5 mil 901 millones de pesos en la capital del país, con un gasto promedio por familia de entre 1,400 y 1,900 pesos en regalos y festejos.

Los sectores en los que se espera un mayor registro de actividad son:

Restaurantes y establecimientos de alimentos

Tiendas de ropa, calzado y accesorios

Perfumería y cosméticos

Florerías y pastelerías

Electrónicos y telefonía celular

“Esta proyección refleja un panorama favorable para la actividad económica local y el fortalecimiento del consumo interno” destaco el presidente de la Canaco, Vicente Gutiérrez Camposeco.

Esta festividad se ha posicionado como la tercera fecha con mayor derrama económica en la Ciudad de México, solo por debajo de la temporada navideña y de El Buen Fin, por ello este organismo la considera una “jornada clave para el sector comercial”.

Por ultimo invita a la población a realizar sus compras de manera formal y de un modo en el que beneficien al comercio local, al mismo tiempo recomienda a los comerciantes ofrecer promociones y un servicio de calidad.