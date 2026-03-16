TEPJF, por la vía del diálogo ante el conflicto; impulsa mediación para fortalecer la democracia

CDMX —

La justicia alternativa en procesos electorales ya es parte de la agenda nacional, afirmó Gilberto Bátiz García, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien impulsa los mecanismos alternativos de solución de controversias que, dijo, fortalecen y modernizan el sistema democrático mexicano.

Durante la mesa de diálogo de Justicia Alternativa con autoridades electorales y representantes de partidos políticos en Nuevo León, el funcionario explicó que herramientas como la mediación, la conciliación y los procesos restaurativos amplían las capacidades de la justicia electoral al privilegiar el diálogo y la construcción de acuerdos.

Aunque, dejó muy en claro, que estos mecanismos no sustituyen la función jurisdiccional ni debilitan las sentencias, sino que complementan el trabajo de los tribunales al ofrecer espacios de diálogo que permiten atender los conflictos antes de que escalen.

Bátiz García recordó que, durante más de tres décadas, la justicia electoral mexicana se ha consolidado como uno de los pilares de la democracia al garantizar que los conflictos políticos se resuelvan mediante instituciones, reglas y sentencias, lo que ha brindado estabilidad democrática y certeza a la ciudadanía.

“La creciente complejidad de la competencia política hace necesario incorporar herramientas que permitan procesar los desacuerdos dentro de la legalidad y mediante vías que contribuyan a reconstruir la confianza entre actores políticos y fortalecer la cultura democrática”.

En este encuentro participaron la magistrada presidenta de la Sala Regional Monterrey, María Dolores López Loza; la magistrada María Guadalupe Vázquez Orozco y el magistrado Sergio Díaz Rendón, del mismo órgano jurisdiccional; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, Laura Perla Córdoba Rodríguez, así como el titular de la Secretaría Técnica de Atención y Gestión de Controversias del TEPJF, Sergio Valls Esponda, entre otras autoridades de la II Circunscripción Plurinominal.