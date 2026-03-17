Cáncer de vejiga y riñón, tumores genitourinarios con mayor impacto en población adulta

Cancer de vejiga relacionado con el hábito del tabaco La presencia de sangre en orina no debe verse como algo normal, pudiera tratarse de cáncer de vejiga, y especialista del CMN Siglo XXI recomienda hacerse revisiones médicas anuales para cerciorarse del adecuado estado de salud, o en su defecto, poder hacer detecciones tempranas (La Crónica de Hoy)

Sangrado en vías urinarias, que muchas veces no es perceptible a simple vista y que no causa molestia debe ser un signo de alerta para acudir al médico a una revisión a fin de descartar el riesgo de padecer cáncer de riñón o de vejiga.

A nivel nacional, en 2022 se registraron más de 10 mil nuevos casos de cáncer de vejiga y de riñón, con lo que se ubican entre los 15 tumores más frecuentes en todo el país.

En conferencia de prensa “Cánceres genitourinarios, por qué nadie habla de ellos”, organizado por MSD México, el doctor Narciso Hernández Toriz, jefe de Urología, del Hospital de oncología del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), advirtió que en nuestro país, el cáncer de riñón ocupa el lugar número 14 en prevalencia y el cáncer de vejiga el lugar número 17 y se presenta con mayor frecuencia en adultos mayores, el cáncer de vejiga alrededor de los 70 años, y de riñón en la sexta década de la vida.

Sangre en origina nunca debe verse como algo normal

El especialista enfatizó la importancia de dar mayor atención a síntomas como la presencia de sangrado en vías urinarias, ya que “de ninguna manera el sangrado en orina es algo normal que debe dejarse pasar”.

“El cuerpo avisa”, dijo, y ante la presencia de un dolor o malestar súbito hay que acudir a valoración médica, ya que el sangrado en vías urinarias es de la máxima relevancia.

“Al sangrado que hay que tenerle miedo es el que no causa molestia, generalmente es de más peligro que, el que sí causa molestias”.

Refirió que con mucha frecuencia en las mujeres, una cistitis (inflamación de la vejiga) secundaria a una infección, hace que orinen con sangre, se prescriben antibióticos se resuelve, pero “puede ocurrir que alguien reciba ese tratamiento y desafortunadamente lo que tiene es un tumor en la vejiga”.

Respecto a los factores de riesgo, el médico Hernández Toriz señaló que en ambos casos están: tabaquismo, y en el caso del cáncer de riñón también afectan factores como: obesidad, hipertensión, síndrome metabólico y en el cáncer de vejiga además del tabaco, exposición a químicos como anilinas, así como factores genéticos, hábitos dietéticos, exposición ambiental algunos elementos tóxicos y también el antecedente de haber recibido radioterapia a nivel pélvico por el tratamiento de algunas otras enfermedades.

La importancia de análisis que revelen presencia de sangre

El jefe de Urología, del Hospital del CMN Siglo XXI, enfatizó que la hematuria, presencia de sangre en orina, puede ocurrir en forma microscópica, que se identifica en un examen general de orina, o cuando se ve la sangre en orina, pero no hay molestia, y éste “con mucha frecuencia pueden asociarse a cáncer, y aunque no ocurre en todos los casos, es importante hacerse un chequeo médico completo”, recomendó.

Estableció que el check up médico es fundamental, ya que, en ambos, en fases iniciales pueden no presentar síntomas evidentes, sino hasta que se encuentran en etapas avanzadas.

Una mayor cultura de la prevención

El médico especialista reiteró la importancia de que las personas en general comiencen a tener una mayor cultura de la prevención de la salud y acudir al médico cuando están sanos, cuando no sienten dolor “para hacerse un check up. Se debe promocionar mucho más el cuidado a la salud, cuando se pueden dar las detecciones tempranas, y no esperar a que aparezcan los síntomas”.

Recordó que los tumores de riñón cuando son pequeños se diagnostican generalmente en forma incidental, es decir que a una persona fue hacerse alguna revisión por otra cosa y de manera no esperada se detecta un tumor de riñón.

“El 87% de los pacientes con tumores renales estaban en etapa 1, cuando, como con todos los tipos de cáncer son curables, contra un 39% de los casos que son diagnosticados en etapas avanzadas III o IV, que se detectaron de forma incidental”.

En la actualidad, dijo, se sigue viendo más enfermedad localmente avanzada es decir que afecte gran parte del riñón o que ya se haya ido a otros, que ya ha hecho metástasis, que es hasta en un 30% de los casos”.