¿Cuándo serán las vacaciones de Semana Santa 2026 en México? Esto dice el calendario de la SEP

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ya tiene definidas las fechas para las vacaciones de Semana Santa 2026, uno de los periodos de descanso más esperados por millones de estudiantes en el país.

De acuerdo con el calendario escolar oficial, las vacaciones aplicarán para alumnos de preescolar, primaria y secundaria en todo México.

¿Cuándo inician y terminan las vacaciones?

El periodo vacacional comenzará el lunes 30 de marzo de 2026 y concluirá el viernes 10 de abril, por lo que los estudiantes regresarán a clases el lunes 13 de abril.

Esto representa dos semanas completas sin actividades escolares, como marca el calendario de la SEP.

Aunque el inicio oficial es el 30 de marzo, en la práctica muchos alumnos dejarán de asistir desde el viernes 27 de marzo, debido a la realización del Consejo Técnico Escolar, jornada en la que no hay clases.

¿Cuándo se celebra la Semana Santa en 2026?

La Semana Santa se celebrará del 29 de marzo al 5 de abril de 2026, fechas en las que también se concentran celebraciones religiosas y actividades turísticas en todo el país.

En la mayoría del territorio nacional sí se respetan estas fechas; sin embargo, algunos estados pueden realizar ajustes en su calendario escolar por eventos locales o disposiciones específicas.