Tragedia en Dos Bocas: reportan 5 muertos tras incendio en refinería de Pemex

Tragedia en Dos Bocas: reportan al menos 5 muertos tras incendio en refinería de Pemex

Un incendio se registró la mañana de este martes en la refinería de Dos Bocas, ubicada en Paraíso, Tabasco, provocando una tragedia que, según reportes preliminares, habría dejado al menos cinco personas sin vida.

Los primeros informes señalaban la muerte de un trabajador de seguridad tras una explosión; sin embargo, conforme avanzaron las horas, distintas versiones elevaron la cifra de víctimas a entre tres y cinco fallecidos, algunos de ellos calcinados.

¿Cuál fue la causa del incendio?

De acuerdo con información inicial, el fuego se habría originado en una zona cercana a áreas de almacenamiento de hidrocarburos dentro de la refinería Olmeca.

Entre las posibles causas se menciona la acumulación de residuos inflamables, derivada de las lluvias recientes en la región, lo que pudo haber detonado el siniestro.

¿Qué dijo Pemex sobre el siniestro?

La empresa Pemex informó que el incendio fue controlado horas después de su inicio y aseguró que no se registraron daños mayores en las instalaciones estratégicas.

Asimismo, indicó que las operaciones continúan con normalidad tras sofocar el fuego.

📍Pemex mantiene atención al incidente ocurrido al exterior de la Refinería Olmeca.



Comunicado nacional: https://t.co/v2tzky7Vez pic.twitter.com/YbZJoBqRlg — Petróleos Mexicanos (@Pemex) March 17, 2026

¿Qué sigue tras la tragedia?

El incidente ha encendido alertas sobre las condiciones de seguridad en una de las obras energéticas más relevantes de México.

Se espera que en las próximas horas las autoridades den a conocer un reporte oficial con el número exacto de víctimas y las causas confirmadas del incendio.