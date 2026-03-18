Aprueban diputados la “Ambush Marketing” o “emboscada a piratería” para proteger marcas del Mundial 2026

CDMX — Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó “Ambush Marketing” o “emboscada a piratería” con el fin de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) instrumente acciones con el fin de evitar que se comercialice una marca de forma encubierta en un evento deportivo, musical o cultural.

Como Crónica lo adelantó en diciembre pasado, esta iniciativa –enviada por la Presidenta de México- deriva de acuerdos a los que se comprometió el país como uno de los anfitriones de la justa deportiva más importante del mundo.

En entrevista en diciembre pasado, el director general del IMPI, Santiago Nieto Castillo, adelantó que esta iniciativa busca dar certeza jurídica a los socios comerciales de América del Norte, EU y Canadá.

La minuta refiere que la “Ambush Marketing” se refiere a la intención de una persona comerciante de vincular su marca de forma encubierta en un evento sea deportivo, musical, cultural, etc., estableciendo como infracción administrativa la existencia de una relación de patrocinio oficial entre un signo distintivo y un evento público o privado de concentración masiva, con ello se otorga mayor certeza jurídica y previsibilidad en el mercado.

Nieto Castillo además comentó que junto con estas acciones legales también se prohibirá la presencia del ambulantaje en las cercanías a los estadios sede de los encuentros futbolísticos y que se comercialicen productos como playeras y otros con la marca FIFA y otras que sean patrocinadores del Mundial.

En tanto, esta minuta agrega más facultades al IMPI y se refuerza la protección de marcas y patentes del sector el farmacéutico.

“En virtud de la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y en congruencia con las obligaciones internacionales que suscribió México con él, y, en estricto cumplimiento del Artículo 20.46. del Capítulo 20 Derechos de Propiedad Intelectual, se establece que se podrá otorgar un ajuste para compensar el plazo de la patente de productos farmacéuticos cuando el proceso de autorización de comercialización se reduce de manera irrazonable el periodo de protección de la patente, garantizando así que la persona titular de la patente tenga un plazo de protección efectiva para sus invenciones.

Entre las reformas a la Ley Federal de Propiedad Industrial, en materia de transferencia de tecnología y de simplificación de protección de patentes y registros se imponen diversas sanciones administrativas.

Entre ellas se especifica: “El uso ilegal de la denominación de origen o indicación geográfica protegida será sancionado, incluyendo los casos en que venga acompañada de expresiones tales como “género”, “tipo”, “manera”, “imitación”, “producido en”, “con fabricación en” u otras similares que creen confusión en la persona consumidora o impliquen competencia desleal.

ENTREGA SANTIAGO NIETO CASTILLO DISTINTIVO A MARCAS NOTORIAMENTE FAMOSAS

Con la fin de distinguir la trayectoria y el prestigio que han logrado las diferentes marcas en el mercado mexicano, al obtener ventajas competitivas y la preferencia por su calidad y satisfacción del público consumidor, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) otorgó 17 Declaratorias de Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas por el papel que han desempeñado en el ámbito del comercio, productos y servicios, y la confianza que ha logrado obtener por parte de los consumidores.

Marcas Famosas: MASTERS TOURNAMENT, ALPURA, GNP SEGUROS Y DISEÑO, CAJA POPULAR MEXICANA, IPN Y DISEÑO, TECNOLITE, LOS ÁNGELES NEGROS, DON JULIO, SAMSUNG Y AEROMEXICO

Marcas Notoriamente Conocidas a: LAS BRISAS, BY APPLE, NAZIL, SOPHIA, ASTROS DE JALISCO, LAS MAÑANITAS Y MINI.

“Este reconocimiento es muy importante en la vida de una marca, y es resultado del trabajo realizado a través del tiempo, de su calidad, del alcance logrado, y del posicionamiento y preferencia por parte del público consumidor”, señaló el IMPI.

DIFERENCIA ENTRE MARCA NOTORIA Y RECONOCIDA

La diferencia entre una marca notoria y una famosa es el alcance del público que las conoce. Una marca notoria es conocida por un sector específico, es decir por el segmento comercial al cual se dirige, mientras que una marca famosa es conocida por el público en general, o por la mayoría del público consumidor.

Estas Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas que hoy fueron galardonadas protegen productos o servicios, que se encuentran en diferentes sectores; como la hotelería, cuidado personal y belleza, farmacéutico, deportivo, automotriz, seguros, educativo, financieros de ahorro y préstamo, espectáculos, tecnología, transporte, tequilero e industria láctea.

Al hacer uso de la palabra, Santiago Nieto Castillo, Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, destacó: En el IMPI nos sentimos orgullosos de poder aumentar el número de Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas; de ahí el reconocimiento a estas empresas que han logrado posicionarse en el corazón de los mexicanos, al consolidar y capitalizar sus activos intangibles, en favor del crecimiento y desarrollo de la economía nacional.

Resulta de gran trascendencia señalar, que a partir de que el Instituto declara una marca como famosa o notoriamente conocida, no podrá otorgar el registro a otra marca que resulte idéntica o semejante en grado de confusión a la declarada, para cualquier otro producto o servicio.

Para el sistema de propiedad industrial de nuestro país, cada una de las Declaratorias de Marca Famosa y Notoria que entregamos hoy, es un ejemplo de los beneficios y alcance que las figuras de protección pueden traer a las empresas, proyectando su marca y posicionándola en mercados cada día más competitivos, concluyó Nieto Castillo.