Arranca PRI rumbo al 2027; anuncia sus “defensores” para las 17 entidades que se renovarán

El líder nacional del PRI "destapa" a sus "defensores" para las 17 gubernaturas que se renovarán en 2027.

En un intento por no rezagarse rumbo al 2027, la dirigencia nacional del PRI diseñó una estrategia similar a la de Morena y presentó la figura de 50 “defensores” hombres y mujeres que recorrerán los 17 estados donde habrá elecciones el próximo para renovar las gubernaturas.

Entre ellos se encuentran varios senadores que son del circulo cercano de Alejandro Moreno, además de Leslie Hendricks, hija del ex gobernador de Quintana Roo, Joaquín Hendricks, y hasta Arturo Nahle, hermano de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle quien aspira a gobernar Zacatecas.

Asimismo repite Adrián de la Garza como único “defensor” del PRI en Nuevo León y con ello se perfila como su abanderado a esa entidad.

Otros senadores son Manuel Añorve que será “defensor” en Guerrero, así como Pablo Angulo en Campeche mientras que las senadoras Paloma Sánchez en Sinaloa, y Mely Romero en Colima.

“Hoy presentamos a los 50 defensores de México en 17 estados. Mujeres y hombres que van a recorrer cada rincón, dar la cara y asumir la responsabilidad de encabezar la defensa de sus comunidades desde el PRI”, anunció el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno

Con ello se perfila que de la lista de 50 defensores y defensoras, salgan los precandidatos y candidatos definitivos a las 17 gubernaturas que se renovarán el próximo año.

En un evento simultáneo que se realizó en los 32 comités del PRI en el país, Moreno explicó que se trata de “una estructura abierta a la ciudadanía” con base en los 6 mil 432 “defensores” que se desplegarán en mil 802 alcaldías y otros mil 547 en los 300 distritos que estarán en disputa en las elecciones del próximo año donde se renovará la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas.

“Hay organización, hay equipo y hay liderazgo listo para lo que viene”, aseveró

El dirigente tricolor aseguró que México necesita carácter y rumbo “frente al desastre del gobierno de MORENA” y el PRI—dijo- está listo para dar la batalla desde el territorio y con la gente.

“Venimos con un mensaje claro y contundente: las y los priistas somos los defensores de México, lo hemos sido en las buenas y en las malas (...) lo seguiremos siendo ahora que el país enfrenta al enemigo con un gobierno cínico y corrupto e incapaz como Morena”, aseveró

Los aspirantes, a quienes denominó como “Defensores de México” son en Aguascalientes: Leticia Olivares, Kendor Macías, Humberto Ambriz

Baja California : Daniela Salgado, Adrián Valle, Víctor Galicia

Baja California Sur: Roxana Higuera, Antonio Manriquez, Fabrizio del Castillo y Juan Valdivia

Campeche: Karla Toledo, Christian Castro , Pablo Angulo, Ariana Rejón y Emilio Lara

Colima: Mely Romero, Enrique Rojas, Esther Gutiérrez.

Chihuahua: Alejandro Domínguez, Antonio Melendez, Guerrero y Manuel Añorve

Michoacán: Adriana Hernández, Guillermo ‘Memo’ Valencia y Edna Martínez.

Nayarit : Paola Vargas, Manuel Cota y Enrique Díaz

Nuevo León : Adrián de la Garza.

Querétaro : Adriana Meza, Manuel Montes, Abigail Arredondo. Mario Calzada y René Mejía

Quintana Roo : Cora Amalia Castilla, Filiberto Martínez, Leslie Hendricks

San Luis Potosí: Sara Rocha, Enrique Galindo y Frinné Azuara

Sinaloa: Paloma Sánchez y Mario Zamora

Sonora: Guadalupe Soto y Víctor Celaya

Tlaxcala: Anabell Ávalos y Enrique Padilla

Zacatecas: Carlos Peña, Fuensanta Guerrero, Arturo Nahle, María del Pilar Vadillo, Alejandro Bravo.