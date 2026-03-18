Respaldan PT y PVEM Plan B, pero... “hay que revisar letra chiquita”.

Senadores del PT revisarán "letra chiquita" en Plan de Sheinbaum

La revocación de mandato pero sobre todo la posibilidad de que la presidenta Claudia Sheinbaum llame al voto para este ejercicio e incluso defienda su gestión generó reacciones encontradas donde hasta los aliados si bien expresaron su apoyo también cuestionaron esa figura y las “letras chiquitas” del Plan B que envió la mandataria.

El coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco cuestionó la necesidad de realizar la revocación de mandato y recomendó a la mandataria no hacerlo en el 2027.

“Tenemos una presidenta que tiene una aprobación mayoritaria de los mexicanos, en las encuestas está por arriba del 70 por ciento su evaluación, si me pidiera ella mi consejo, yo le diría que no es necesaria hacer la revocación”, aseveró

Los aliados del PT, reiteraron su respaldo en lo general a la reforma, pero advirtieron que revisarán las letras chiquitas.

“Cuando tu expresas un respaldo lo haces en términos generales, reiteramos que una iniciativa legislativa ya debe examinarse con cuidado en todos los aspectos, incluso en los denominados transitorios, entonces lo estamos evaluando con cuidado”, aseveró el petista, Alejandro González Yáñez

Señaló que la bancada aún se encuentra en un proceso de revisión detallada del contenido de la iniciativa, al advertir que el respaldo inicial fue únicamente a sus líneas generales.

El legislador reconoció que algunos elementos incluidos en el documento final no estaban contemplados en los acuerdos preliminares, como la separación entre temas electorales y consultas populares, lo que obliga a un análisis más minucioso antes de fijar una postura definitiva.

Por su parte, la senadora Lizeth Sánchez advirtió que el PT revisará el impacto de la iniciativa en las condiciones de competencia política, especialmente para los partidos minoritarios.

“Lo que buscamos es que haya una democracia igualitaria, equitativa, condiciones para todos”, señaló.

Indicó que, aunque el partido respalda principios como la revocación de mandato pero es necesario garantizar que su implementación no genere ventajas indebidas ni afecte la equidad electoral.

Sánchez también dejó entrever que aún no existe una postura unificada dentro de la bancada y que el posicionamiento oficial dependerá de las reuniones internas que sostendrán con la dirigencia nacional.

En medio del debate, la legisladora reconoció que los votos del PT, junto con los del Partido Verde, podrían ser determinantes para la aprobación de la reforma, al tratarse de una modificación constitucional que requiere mayoría calificada.

“Es un voto el que hace la diferencia”, recordó

En tanto que Morena en el Senado, defendió la atribución al Ejecutivo Federal para opinar sobre la revocación de mandato y rechazó que la intención sea acarrear votos a su favor en la elección del 2027.

De hecho consideraron que Sheinbaum tiene el derecho de defender su mandato.

“Si va haber procedimiento de revocación de su mandato, o sea es el mandato de ella, entonces ella tiene el derecho de defender su mandato”, planteó la morenista, Imelda Castro Castro

Lo misme el senador Gerardo Fernández Noroña quien respaldó que Sheinbaum pueda defender su mandato.

“Ni modo que no diga por qué debe continuar al frente del gobierno. Son simpáticos, o sea dicen que está todo para revocarle el mandato, que es un desastre nuestro gobierno, saben que cada día tiene calificaciones más altas, y ella no puede contratar publicidad, no pueden contratar espacios en radio y televisión”, estableció