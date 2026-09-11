México proyecta aumentar 84 % su capacidad eólica hacia 2030

El Gobierno de México prevé incrementar en 84 % la capacidad eólica instalada del país hacia 2030, hasta alcanzar aproximadamente 15 mil megavatios (MW), como parte de su estrategia para ampliar la participación de las energías renovables en la generación eléctrica nacional.

Durante un foro organizado por la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) y el Global Wind Energy Council (GWEC), el subsecretario de Planeación y Transición Energética de la Secretaría de Energía (Sener), Jorge Islas Samperio, informó que la planeación oficial contempla incorporar 6 mil 860 MW de nueva capacidad eólica.

De este volumen, 4 mil 701 MW ya fueron asignados a 17 centrales eólicas, mientras que los 2 mil 159 MW restantes están pendientes de asignación.

Renovables superarían 38 % de la generación eléctrica

La expansión de la energía eólica forma parte de una estrategia más amplia de transición energética. De acuerdo con Islas Samperio, México busca elevar la participación de las energías renovables en la generación eléctrica desde 24.61 % registrado en 2025, equivalente a 82 teravatios hora (TWh), hasta superar el 38 % en 2030, con una generación estimada de 170 TWh.

La estrategia gubernamental contempla, además, que más del 74 % de las nuevas adiciones de capacidad eléctrica durante la actual Administración provengan de fuentes limpias.

El funcionario destacó que la combinación de la generación solar y eólica, junto con la flexibilidad que ofrecen las centrales hidroeléctricas, permitirá contribuir a la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico nacional.

Oportunidades para la industria

El crecimiento previsto también abre oportunidades para el desarrollo de una cadena de valor vinculada con la industria eólica. Entre los sectores con potencial de inversión se encuentran la fabricación y suministro de aerogeneradores, palas, torres, góndolas y componentes eléctricos y de control, así como actividades de construcción, instalación, operación, mantenimiento y repotenciación de parques.

La Sener también analiza el potencial de la energía eólica marina. Islas Samperio adelantó que próximamente se presentarán detalles sobre esta tecnología, considerada una alternativa que podría contribuir al cumplimiento de las metas nacionales de transición energética.

CFE adjudica ocho proyectos

En paralelo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó la adjudicación de ocho proyectos eólicos bajo esquemas mixtos, que en conjunto representan 2 mil 949 MW de capacidad.

Los proyectos están previstos para entrar en operación entre 2029 y 2030 en los estados de Nuevo León y Tamaulipas y estarán acompañados por sistemas de almacenamiento mediante baterías con una capacidad cercana a 890 MW.

Para el presidente de la AMDEE, Gerardo Pérez Guerra, la energía eólica se consolida como “un pilar fundamental” para atender el crecimiento de la demanda eléctrica y acompañar el desarrollo industrial del país.

El dirigente empresarial subrayó la importancia de mantener certeza jurídica, colaboración entre los sectores público y privado y una expansión de las redes de transmisión, elementos que consideró necesarios para atraer inversiones en infraestructura y almacenamiento energético.

Nuevos mecanismos para agilizar proyectos

Con el objetivo de facilitar el desarrollo de proyectos energéticos, la Sener destacó la implementación de una Ventanilla Única para instalaciones de autoconsumo de entre 0,7 y 20 MW, coordinada con el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y la CFE.

Las autoridades también resaltaron la nueva Manifestación de Impacto Social del Sector Energético (MISSE) y la incorporación de un trámite completamente digitalizado, diseñado para prevenir conflictos y fortalecer la protección de las comunidades involucradas en los proyectos.

Con estas medidas, el Gobierno busca acompañar el crecimiento de la capacidad renovable con mecanismos de planeación, almacenamiento, infraestructura de transmisión y participación social que permitan avanzar hacia sus objetivos de transición energética para 2030.