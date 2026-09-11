Liberan a ocho hombres privados de su libertad en Tecalitlán; detienen a seis personas

La Fiscalía del Estado de Jalisco liberó a ocho hombres que se encontraban privados de su libertad en una finca del municipio de Tecalitlán, como resultado de un operativo realizado en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Durante la intervención también fueron detenidas seis personas, cinco hombres y una mujer, quienes quedaron a disposición de la autoridad judicial como probables responsables de los delitos de trata de personas y desaparición cometida por particulares.

En conferencia de prensa, el fiscal estatal, Salvador González de los Santos, informó que las investigaciones comenzaron el pasado 21 de julio, después de que se reportara la desaparición de un joven de 20 años en San Pedro Tlaquepaque.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, el joven había abordado un vehículo de plataforma para trasladarse a un supuesto empleo en un rancho. Desde ese momento sus familiares perdieron contacto con él, por lo que se iniciaron las labores de búsqueda.

A partir de las investigaciones de campo y gabinete, a principios de septiembre las autoridades obtuvieron información que permitió establecer que el joven podría encontrarse en Tecalitlán. Con esos datos se desplegó un operativo conjunto que derivó en el ingreso de emergencia a una finca, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la víctima.

En el inmueble, los elementos localizaron al joven reportado como desaparecido y a siete hombres más, de entre 16 y 43 años, quienes también permanecían en el lugar contra su voluntad.

“Estaban ahí en contra de su voluntad, todos son hombres de entre 16 y 43 años. Uno de ellos dijo ser originario de la Ciudad de México, uno más de Guerrero, dos de Michoacán y uno más de Sinaloa”, explicó el fiscal estatal.

Finca era utilizada para resguardar a personas lesionadas

Las primeras investigaciones establecieron que el inmueble presuntamente era utilizado por un grupo delictivo como espacio de resguardo para personas que presentaban lesiones o requerían recuperación física.

La Fiscalía señaló que al menos dos de los hombres liberados presentaban dificultades para caminar, pues uno de ellos cojeaba y otros utilizaban aparatos de apoyo.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron material vegetal verde con características de droga, medicamentos, material y botas ortopédicas, tres pares de muletas, una báscula gramera, botas tácticas y 100 cartuchos útiles calibre 5.56 x 45.

Además del rescate de las ocho víctimas, la intervención permitió la detención de cinco hombres y una mujer, de entre 21 y 48 años. Según la Fiscalía, tres de los detenidos son originarios de Jalisco, mientras que los demás proceden de Tepic, Colima y Michoacán.

Las ocho personas liberadas fueron trasladadas a la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde recibirán atención y posteriormente podrán reunirse con sus familias.

Por su parte, las seis personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica y deberá resolver sobre su probable responsabilidad en los delitos que se les imputan.

“Este fue un gran servicio por parte del personal de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas porque no solamente logramos que ocho personas recuperaran su libertad, sino que estamos logrando que seis personas respondan por estos delitos que tanto lastiman a la sociedad y a sus familias”, señaló González de los Santos.

La Fiscalía del Estado indicó que mantendrá la coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno para continuar con la localización de personas desaparecidas y el procesamiento penal de quienes sean señalados como probables responsables de estos delitos.