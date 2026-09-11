Trabajadores petroleros obtienen aumento de 7.5% tras negociación con Pemex

El convenio correspondiente a la revisión salarial 2026–2027 contempla un incremento global de 7.5%, integrado por mejoras salariales y prestaciones.

Tras una reunión entre el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) y Petróleos Mexicanos (PEMEX), los trabajadores petroleros obtuvieron un incremento global de 7.5% como resultado de la revisión salarial 2026-2027, dicho acuerdo que contempla mejoras al salario, prestaciones y otros conceptos vinculados con el ingreso de los agremiados.

La relevancia del ajuste radica en que su efecto no se limita al salario base, también tiene incidencia en conceptos asociados a éste, entre ellos la prima vacacional y los tiempos extraordinarios, ampliando el impacto económico del convenio para las y los trabajadores.

“La negociación tuvo un objetivo muy claro: que cada avance se reflejara de manera real en el ingreso y en las condiciones laborales de nuestras compañeras y compañeros. No se trataba únicamente de alcanzar una cifra, sino de construir un acuerdo que tuviera efectos concretos para las familias petroleras”, comentó Ricardo Aldana Prieto, secretario general del STPRM.

El convenio correspondiente a la revisión salarial 2026–2027 contempla un incremento global de 7.5%, integrado por mejoras salariales y prestaciones.

En el componente salarial, el resultado representa un 5.5%, compuesto por un incremento ordinario de 4% y un ajuste promedio de 1.5% al tabulador. A ello se suma un 2% en prestaciones, fortaleciendo el paquete económico obtenido durante la negociación.

Un acuerdo construido desde la mesa

El resultado es producto del proceso de diálogo y negociación sostenido entre la representación sindical y PEMEX, en el que el STPRM planteó como prioridad la defensa del poder adquisitivo y de las prestaciones de sus agremiados.

La revisión se desarrolló además bajo un principio de responsabilidad: procurar mejores condiciones para los trabajadores sin perder de vista la viabilidad operativa y financiera de Petróleos Mexicanos, empresa de la que dependen miles de familias y que mantiene un papel estratégico para el país.

Ese equilibrio permitió alcanzar un convenio que protege derechos laborales y, al mismo tiempo, mantiene abierta una relación institucional que será fundamental para enfrentar los desafíos de la industria petrolera en los próximos años.

“Defender los derechos de los trabajadores también significa negociar con responsabilidad y visión de futuro. Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo las condiciones de nuestra gente y, al mismo tiempo, contribuir a que PEMEX siga siendo una empresa sólida, porque trabajadores y empresa compartimos una misma historia y también muchos de los retos que vienen”, aseguró el secretario general del STPRM.

El convenio correspondiente a la revisión salarial 2026–2027 contempla un incremento global de 7.5%, integrado por mejoras salariales y prestaciones.

Resultados centrales

A una semana de haberse alcanzado el convenio, el balance de la mesa puede resumirse en tres resultados centrales: mayor ingreso salarial, fortalecimiento de prestaciones y un ajuste al tabulador con impacto en otros conceptos económicos vinculados al salario.

Para el STPRM, la revisión salarial no constituye un punto final, forma parte de una agenda permanente de defensa de las condiciones laborales, acompañamiento a las 36 secciones sindicales y construcción de acuerdos que permitan que los beneficios de la negociación colectiva lleguen directamente a las y los trabajadores petroleros.