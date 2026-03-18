Ronald Johnson afirma que la revisión del T-MEC es una oportunidad para fortalecer la integración regional

El embajador de EU en México, Ronald Johnson (EFE)

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no se ve como un riesgo, sino como una oportunidad para fortalecer la integración regional, así lo expuso el embajador de EU en el territorio nacional, Ronald Johnson.

“Es una oportunidad para profundizar la integración que tenemos, para fortalecer nuestras cadenas de suministro aquí en el hemisferio occidental, aquí en América del Norte, y para reforzar nuestra competitividad”, indicó.

Asimismo, destacó que buscan un diálogo permanente y constructivo con el fin de fortalecer la integración, reducir la incertidumbre y fomentar la competitividad.

“La relación entre nuestros dos países es como un matrimonio porque no podemos divorciarnos y no podemos separarnos, ya que tenemos una frontera de dos mil millas; no podemos movernos, debido a que vamos a estar juntos de todos modos”, enfatizó.

Johnson apuntó que la relación entre ambas naciones con el sector privado es estrategia debido a que impulsa la inversión y la integración económica.

“Es estratégica a través de las personas: los empresarios, los trabajadores, los inversores, las familias y las comunidades cuyas vidas están conectadas a través de nuestros dos países”, agregó.

Por esto, mencionó que para Donald Trump, el sector privado es una prioridad que requiere certidumbre, condiciones justas y un campo de juego nivelado.

“Garantizar esas condiciones, tanto en casa como en toda América del Norte, es una prioridad máxima de los Estados Unidos y, por lo tanto, es una prioridad máxima para mí y para mi equipo en la embajada”, señaló.