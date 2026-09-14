Turistas internacionales que llegan por avión ligan seis meses a la baja

La llegada de turistas internacionales a México por vía aérea registró una nueva caída y sumó seis meses consecutivos con resultados negativos, de acuerdo con datos de la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La disminución ocurre pese a que durante 2026 México recibió una importante cantidad de visitantes extranjeros y fue sede de partidos de la Copa Mundial de Futbol, por lo que el comportamiento de los turistas que llegan en avión representa un reto para el sector turístico.

Los turistas internacionales que llegan por vía aérea son considerados importantes para la economía del país, debido a que generan una parte importante de la derrama económica que deja el turismo extranjero. De acuerdo con los datos reportados, estos visitantes aportan alrededor de ocho de cada 10 dólares del gasto turístico internacional. En junio pasado, México recibió cerca de 1.7 millones de turistas internacionales por vía aérea, lo que representó una disminución de 5.3 por ciento frente al mismo mes de 2025. Con este resultado, el número de viajeros que llegan por avión acumuló seis meses consecutivos de descensos.

El dato contrasta con el comportamiento general del turismo internacional. Durante junio, México recibió alrededor de 4.1 millones de turistas internacionales, cifra que significó un crecimiento anual de 1.1 por ciento. El aumento general fue impulsado principalmente por los turistas fronterizos, es decir, aquellos extranjeros que ingresan al país por las fronteras terrestres y permanecen al menos una noche.

En cambio, los turistas que llegaron por vía terrestre registraron un comportamiento positivo, mientras que los visitantes que ingresaron por avión continuaron a la baja. Otro indicador que mostró crecimiento fueron los excursionistas internacionales, que son aquellos visitantes extranjeros que permanecen en México menos de 24 horas y no pasan la noche en el país. En junio, este grupo aumentó 3.2 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior y superó los cuatro millones de personas.

A pesar de la reducción en el número de turistas aéreos, el gasto realizado por los visitantes internacionales presentó un resultado positivo. Durante junio, los turistas internacionales gastaron alrededor de 2 mil 653.5 millones de dólares, lo que representó un aumento de 6.3 por ciento a tasa anual. Esto significa que, aunque llegaron menos turistas por avión, el dinero que dejaron los visitantes extranjeros en México aumentó. La situación también se presentó durante el mes en que comenzó la Copa Mundial de Futbol 2026, evento que tuvo partidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

La Secretaría de Turismo destacó que las ciudades mexicanas que fueron sede del Mundial tuvieron un comportamiento positivo y consideró que el evento representó una oportunidad para atraer visitantes y promover los destinos nacionales. Sin embargo, los datos del Inegi muestran que el crecimiento del turismo internacional no fue igual en todos los segmentos. La caída de los turistas aéreos mantiene la atención del sector debido a su importancia para la generación de divisas. Estos visitantes suelen realizar un mayor gasto durante su estancia, por lo que una reducción prolongada podría afectar a hoteles, restaurantes, servicios turísticos, transporte y otros negocios relacionados con la actividad.

De esta manera, el turismo en México mantiene cifras positivas en algunos indicadores, pero enfrenta el reto de recuperar la llegada de visitantes internacionales por avión y evitar que la tendencia negativa continúe durante los siguientes meses.