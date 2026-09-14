¿Permiso laboral por muerte de mascota? Así es la propuesta en Cámara de Diputados que busca modificar la Ley Federal del Trabajo

Licencia de luto por muerte de animal de compañía. La propuesta busca modificar la Ley Federal del Trabajo para permitir el permiso por luto de mascotas. (Pexels y Cronica Digital)

— Rosa Alejandra Rodríguez Díaz de León, diputada de Morena ha propuesto modificar la Ley Federal del Trabajo para permitir que se de una licencia de luto por tres días ante el fallecimiento de un animal de compañía.

¿Cómo funcionaría la ley de luto por mascotas?

El afectado por la muerte de su animal de compañía tendría que presentar una constancia de fallecimiento expedida por un medico veterinario. Esto otorgaría entonces un permiso laboral de tres días con goce de sueldo. Para esto, se tendría que reformar el artículo 132 de la LFT, referente a las obligaciones de los patrones.

¿Por qué se propone la ley de luto por fallecimiento de mascotas?

La diputada menciona la importancia de estos animales de compañía en los hogares mexicanos, integrándose y volviéndose un miembro más de la familia, de tal forma que al fallecer también se genera un duelo. Para que pedir días en espera de que lo entienda el jefe no tenga que ser opción.

Rosa Alejandra también da el dato de que cerca del 70% de los hogares mexicanos cuentan con al menos una mascota.

En general, la propuesta parte en que la pérdida de la mascota puede afectar el desempeño laboral por medio de tristeza, depresión o ansiedad.

¿En qué va la ley de luto por el fallecimiento de las mascotas?

Aún hace falta que pase por comisiones y posteriormente pueda ser votada en el pleno.