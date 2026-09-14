Pozole blanco, una opción para celebrar las fiestas patrias sin gastar de más

PROFECO y las fiestas patrias

Con la llegada de las fiestas patrias, uno de los platillos que no puede faltar en las mesas de las familias mexicanas es el pozole. Por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó una receta para preparar pozole blanco y dio a conocer los precios de algunos de los ingredientes necesarios para elaborar este tradicional platillo.

Durante su participación en la conferencia Mañanera del Pueblo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Profeco, Iván Escalante Ruiz, explicó que la dependencia recopiló información sobre los precios de diferentes productos que suelen utilizarse durante las celebraciones del 15 de septiembre.

De acuerdo con la información presentada por la Procuraduría, el pozole puede prepararse en diferentes variedades, entre ellas el blanco, rojo y verde. En esta ocasión, la institución orientó a los consumidores sobre la preparación del pozole blanco y los costos que puede representar llevarlo a la mesa durante las fiestas patrias.

Como parte de esta orientación, Escalante Ruiz señaló que la Revista del Consumidor número 595 publicó una receta de pozole blanco elaborada por María Angélica López, conocida como Abue Angie. La preparación también cuenta con un video en el canal de ProfecoTV en YouTube, donde se puede consultar el procedimiento paso a paso.

La receta tiene un rendimiento de hasta seis porciones y representa un costo aproximado de 292 pesos, de acuerdo con la información proporcionada por la Profeco. La institución también invitó a los consumidores a comparar precios antes de realizar sus compras.

Por ejemplo, en la Ciudad de México, una bolsa de un kilogramo de maíz pozolero puede encontrarse desde los 48 hasta los 58.50 pesos. En el caso de las tostadas de maíz de 300 gramos, los precios van de los 30 a los 41 pesos.

La Profeco recordó que los precios pueden cambiar dependiendo del establecimiento y la región, por lo que recomendó consultar la herramienta Quién es Quién en los Precios (QQP), donde los consumidores pueden revisar los costos mínimos y máximos de diferentes productos.

Durante la misma conferencia, el titular de la Profeco también informó sobre el comportamiento de algunos alimentos que registraron cambios en sus precios durante la primera semana de septiembre.Entre estos productos se encuentra la papa, cuyo precio promedio nacional fue de 50.94 pesos por kilogramo, lo que representó una disminución de 10.66 por ciento. Este producto se encontró desde 29 pesos en centrales de abasto y hasta 56.64 pesos en Walmart.

El pollo entero tuvo una reducción de 1.72 por ciento, con un precio promedio de 35.45 pesos por kilogramo. La Profeco encontró este producto desde 32.37 pesos en Bodega Aurrera y hasta 36.60 pesos en Soriana. La cebolla tuvo un precio promedio de 41.24 pesos por kilogramo, mientras que el limón registró un promedio de 29.95 pesos. Además de los precios de alimentos, Escalante Ruiz informó que el promedio nacional de la gasolina regular se ubicó en 23.67 pesos por litro y el diésel en 27 pesos. La Profeco señaló que miles de estaciones de servicio venden la gasolina regular por debajo de los 24 pesos. También recomendó a la población utilizar las herramientas disponibles para comparar precios y tomar decisiones de consumo informadas. De esta manera, ante la celebración del 15 de septiembre, la dependencia busca que las familias puedan organizar sus compras, comparar precios y disfrutar de platillos tradicionales como el pozole sin descuidar su economía.