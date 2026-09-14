Candidatos de Morena deben “pasar a la báscula”: Higinio Martínez sobre antecedentes

Higinio Martínez Higinio Martínez Miranda durante sesión en la Cámara de Senadores. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM (Andrea Murcia Monsivais)

Morena está obligado a “pasar a la báscula” todas las candidaturas que vienen, con una revisión a fondo de quienes pretendan competir bajo sus siglas en las próximas elecciones, advirtió el presidente del Senado, Higinio Martínez.

El legislador mexiquense planteó que el partido no sólo debe seleccionar a sus aspirantes por su nivel de aceptación en las encuestas, sino someterlos previamente a un escrutinio que permita conocer su trayectoria, patrimonio y conducta, así como detectar cualquier posible vínculo con organizaciones ilícitas.

“Morena está obligada a pasar a la báscula todas sus candidaturas que vienen. No solo por una posible relación con organizaciones ilícitas, sino porque tiene que revisar todo su patrimonio, por supuesto, toda su conducta que ha habido, y eso es lo mejor.

Un candidato, mujer u hombre, que presente Morena y que sea limpio de todo será un candidato. Obviamente tendrá sus atributos. Las encuestas dirán que tendrá las mejores posibilidades de ganar las elecciones. Eso es lo que debe hacer Morena para enfrentar a la ultraderecha. La única forma que tenemos de enfrentarla es denunciarla y ganarle en las elecciones”, sostuvo al hablar sobre los retos que enfrenta el partido rumbo a los próximos comicios.

Morena debe competir con mejores candidatos, afirma Higinio Martínez

Ante la posibilidad de que sectores de la derecha y la ultraderecha avancen electoralmente en México y América Latina, el legislador sostuvo que la principal estrategia de la Cuarta Transformación debe ser competir en las urnas con mejores propuestas y, sobre todo, con candidatos que no representen un riesgo para el partido.

Martínez rechazó que la izquierda deba “combatir” a sus adversarios políticos y planteó que la confrontación debe darse mediante la democracia, las propuestas y las elecciones.

Sin embargo, consideró necesario denunciar aquellas posturas que, desde su perspectiva, atenten contra la soberanía nacional.

En ese sentido, cuestionó a quienes respaldan una eventual intervención extranjera en México y condenó cualquier postura favorable a la intervención de otros países, al bloqueo contra Cuba o a conflictos internacionales.

Higinio Martínez ve el avance de la derecha como un ciclo político

Sobre el giro de algunos electores latinoamericanos hacia gobiernos de derecha, el presidente del Senado consideró que se trata de ciclos políticos y sostuvo que corresponde a los ciudadanos decidir mediante mecanismos democráticos.

“No la veo, no la deseo y trabajaré para que no sea así”, respondió al ser cuestionado sobre un eventual regreso de la ultraderecha al poder en México.

Martínez argumentó que, a su juicio, un gobierno de ese signo político pondría en riesgo los programas sociales y aplicaría políticas económicas que afectarían a la mayoría de la población.

Por ello, anticipó que Morena trabajará para ganar las próximas elecciones.

Pero reconoció que el resultado dependerá también de la calidad de sus propios candidatos.

Incluso, señaló que al partido le conviene que sus adversarios presenten malos perfiles, pero insistió en que Morena debe concentrarse en elegir a los mejores.

Sheinbaum representa un activo para Morena, asegura

El senador también destacó la popularidad de la presidenta Claudia Sheinbaum, que estimó en alrededor de 70 por ciento, y sostuvo que su imagen de honestidad representa un activo para Morena.

Afirmó que la percepción de la presidenta puede contribuir a mantener el respaldo ciudadano al movimiento, aunque advirtió que no todos los integrantes del partido mantienen el mismo nivel de aceptación.