Segob y SEP llaman al diálogo a la CNTE

Demandan mejoras salariales y ser atendidos por la Presidenta Sheinbaum, a quien de paso acusaron de no cumplir con reformar la ley del ISSSTE (Rogelio Morales Ponce)

Luego de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizara un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México, frente a Palacio Nacional, y protagonizara algunos altercados menores con agentes de tránsito y otros elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública declararon que el Gobierno de México, capitaneado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sostiene el compromiso de mantener un diálogo “permanente, respetuoso y constructivo” con el magisterio nacional.

Ambas dependencias indicaron que el Ejecutivo federal buscará atender cabalmente las inquietudes del gremio movilizado con el objetivo de seguir avanzando en la mejora de las condiciones laborales de las maestras y los maestros del país. En este tenor, la Segob enfatizó que gobierno y magisterio comparten objetivos comunes: fortalecer el sistema educativo, garantizar condiciones más justas para el personal docente y mejorar los entornos escolares en beneficio de niñas, niños y adolescentes.

Por su parte, la SEP señaló que se trabaja de manera continua para construir acuerdos que contribuyan al bienestar del magisterio y al fortalecimiento de la educación pública, como eje fundamental del desarrollo nacional; “mantenemos abiertos los canales institucionales de comunicación y diálogo y reiteramos el respeto del Gobierno de México a la libre manifestación y movilización pacífica”, establecieron las dependencias.

El magisterio inició un paro de 72 horas y marchó con rumbo al Zócalo, también amagó con paralizar la CDMX y otras ciudades del interior del país con movilizaciones durante el mundial 2026 si no ve respuestas satisfactorias a sus exigencias. Las demandas centrales de los docentes estriban en la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007 y la ley de la USSICAM, que es la que rige su trayecto profesional. Además demandan mejoras salariales y ser atendidos por la Presidenta Sheinbaum, a quien de paso acusaron de no cumplir con reformar la ley del ISSSTE.