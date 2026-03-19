México y Alemania fortalecen vínculos bilaterales en el sector empresarial

Reunión bilateral México - Alemania

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, sostuvo esta mañana una reunión de trabajo con una delegación empresarial alemana que acompaña al presidente Frank-Walter Steinmeier en sus visita oficial a al país, previo a la reunión que el mandatario europeo sostendrá con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante el encuentro, en el que participaron representantes de empresas como Merck, Bosch y Flix, así como diversas pequeñas y medianas empresas (pymes), De la Fuente subrayó la relevancia de este sector para el desarrollo económico de ambas naciones. Asimismo, destacó que las compañías alemanas han sido clave en la consolidación de la base industrial mexicana.

El titular de la secretaría señaló que la colaboración bilateral ha tenido un impacto significativo en sectores estratégicos como el automotriz, la ingeniería, el farmacéutico, la industria química y la manufactura avanzada.

En ese contexto, De la Fuente resaltó que México se ha consolidado como el principal socio comercial de Alemania en América Latina, con más de 2 mil 100 empresas alemanas operando en el país y generando más de 300 mil empleos de alta calidad.

El encuentro forma parte de las actividades oficiales en el marco de la visita del presidente Steinmeier, a fin de reforzar la cooperación económica y fortalecer los lazos bilaterales entre países.

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