Festival del Globo 2026: ¿Cuándo es y qué artistas habrá en León, Guanajuato?

Festival del Globo. LEÓN, GUANAJUATO, 15NOVIEMBRE2025.- El día de ayer, se inauguró el Festival Internacional del Globo en el Parque Metropolitano de León con la participación de más de 200 globos aerostáticos provenientes de 25 países. Al amanecer, las aeronaves despegaron y llenaron el cielo leonés con colores y figuras especiales ante miles de asistentes, marcando el inicio de uno de los eventos más esperados en Guanajuato. FOTO: BRUNO SERRANO /CUARTOSCURO.COM (Bruno Serrano)

El Festival Internacional del Globo (FIG) 2026 regresará a León, Guanajuato, del 13 al 16 de noviembre, con cuatro días de espectáculos aéreos, conciertos y actividades para toda la familia. La celebración tendrá lugar en el Parque Metropolitano de León y contará con la participación de pilotos de 25 países, así como más de 200 globos aerostáticos y figuras especiales que llenarán de color el cielo de la ciudad.

¿Cuándo y dónde será el Festival Internacional del Globo 2026?

La edición número 25 del Festival Internacional del Globo se celebrará del viernes 13 al lunes 16 de noviembre de 2026, en el Parque Metropolitano de León, ubicado en la colonia El Palote, Guanajuato.

Las actividades comenzarán desde las 6:30 de la mañana con el tradicional inflado y despegue de globos aerostáticos, mientras que por las noches se realizarán las llamadas Noches Mágicas, espectáculos que combinan globos iluminados, música y entretenimiento.

¿Qué artistas estarán en el Festival del Globo 2026?

La cartelera musical reunirá exponentes de la cumbia, música electrónica, regional mexicano y pop latino. Entre las principales atracciones se encuentran Calvin Harris, Christian Nodal, Xavi y Los Ángeles Azules, además de una presentación especial de Santos Bravos, que protagonizará el primer concierto matutino en la historia del festival. La programación confirmada es la siguiente:

Viernes 13 de noviembre:

Los Ángeles Azules (20:00 horas) Acceso gratuito.

Sábado 14 de noviembre The Dream Nite 2.0:

Tyson O’Brien (19:45 horas)

(19:45 horas)

Alok (20:15 horas)

(20:15 horas)

Calvin Harris (21:15 horas)

(21:15 horas) Domingo 15 de noviembre:

Santos Bravos (8:00 horas)

(8:00 horas)

Xavi (20:00 horas)

(20:00 horas)

Christian Nodal (21:00 horas)

(21:00 horas) Lunes 16 de noviembre:

Jornada de cierre, sin conciertos estelares anunciados.

¿Cuánto cuestan los boletos para el Festival del Globo 2026?

Las entradas se encuentran disponibles mediante la plataforma eticket y existen diferentes modalidades de acceso, entre ellas boletos matutinos, vespertinos, pases para todo el día y experiencias VIP que incluyen beneficios adicionales durante los conciertos.

Además, el viernes 13 de noviembre se anunció una jornada de acceso gratuito, que incluirá la presentación de Los Ángeles Azules.