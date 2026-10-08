¿Ya localizaron a los campesinos desaparecidos de Guerrero? Actualización del caso del ejido El Balcón

Campesinos desaparecidos de ejido El Balcón. Luego de que se difundiera un video, la comunidad del ejido El Balcón salió a declarar sobre el contenido publicado. (Redes)

A dos semanas de la desaparición de ocho habitantes del ejido El Balcón, ubicado en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, siete de ellos continúan sin ser localizados, luego de haber sido privados de la libertad el pasado 24 de septiembre, presuntamente por integrantes de la organización criminal La Nueva Familia Michoacana.

Aunque uno de los desaparecidos, un menor de 12 años, fue liberado, las familias de los demás continúan exigiendo respuestas sobre su paradero y la intervención de las autoridades federales.

¿Ya encontraron a los campesinos desaparecidos del ejido El Balcón?

Hasta este jueves 8 de octubre de 2026, no se ha confirmado la localización de los siete campesinos desaparecidos. Sin embargo, el pasado 7 de octubre comenzó a circular un video en el que aparecen algunos de los hombres privados de la libertad realizando declaraciones sobre supuestos vínculos con organizaciones criminales.

Ante esta situación, la comunidad del ejido El Balcón emitió un comunicado en el que rechazó cualquier intento de utilizar las imágenes para desvirtuar los hechos y denunció inconsistencias en los testimonios, incluidos errores en nombres y apellidos, además de diferencias entre la vestimenta que portaban los campesinos al momento de su desaparición y la que aparece en la grabación.

Estos son los nombres y edades de los campesinos que continúan desaparecidos al momento:

Everardo León Atanacio (17 años)

(17 años) Fidel Quirino Atanacio (54 años)

(54 años) Isidro Brito Arriola (32 años)

(32 años) Eulises Medrano López (26 años)

(26 años) José Leodanis Medrano López (24 años)

(24 años) Nicolás Atanacio González (74 años)

(74 años) Domingo Atanacio Quirino (50 años)

¿Qué dijo la comunidad del ejido El Balcón sobre el video de los desaparecidos?

Mediante un comunicado publicado el 7 de octubre, los habitantes del ejido El Balcón defendieron la trayectoria de sus compañeros, a quienes describieron como personas trabajadoras dedicadas al manejo forestal comunitario, la destilación de mezcal, la agricultura y proyectos de conservación ambiental.

La comunidad también manifestó que, si alguno de los desaparecidos hubiera cometido algún delito, corresponde exclusivamente a las autoridades competentes investigar y determinar responsabilidades conforme a la ley.

Finalmente, reiteraron su exigencia de encontrarlos con vida, al tiempo que aseguraron que continuarán unidos y redoblarán esfuerzos para conseguir su localización:

“Hoy nuestra exigencia sigue siendo la misma: queremos a nuestros compañeros vivos, íntegros y de regreso con sus familias”.

¿Qué están haciendo las autoridades para encontrar a los desaparecidos?

El pasado 6 de octubre, un juzgado federal ordenó intensificar la búsqueda de los siete campesinos bajo la presunción de que continúan con vida, mediante recorridos en campo y revisiones de instalaciones policiales, militares, hospitales y centros de detención. Por su parte, las autoridades estatales y federales mantienen operativos de seguridad en comunidades cercanas al ejido El Balcón.

Sin embargo, ante la falta de resultados, representantes de 319 comunidades de la Sierra de Guerrero anunciaron movilizaciones hacia Palacio Nacional, en la Ciudad de México, para exigir la intervención del Gobierno federal y la localización con vida de los desaparecidos.