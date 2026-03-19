¿Se tambalea Plan B en Senado? condiciona PT voto a corregir “ambigüedades”

Senado (Graciela López Herrera)

El “plan B” electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, no está totalmente garantizado en el Senado, pues el PT condicionó su voto hasta que se corrijan una serie de “imprecisiones” y ambigüedades en la iniciativa sobre todo en torno a la revocación de mandato así como el llamado al voto a la que se faculta a la mandataria en ese ejercicio.

Otro de los puntos de discordancia del PT sobre el Plan B es la ambigüedad para realizar la revocación de mandato por lo cual exigen que se establezca una fecha definitiva para establecer si se realizará en los tres años después de iniciar el mandato del Ejecutivo o hasta los cuatro años.

Con ello, el PT busca claridad para saber si la revocación de mandato de la presidenta Sheinbaum será en el 2027 o en el 2028.

“Que precisen las redacciones, porque en una parte se habla de dos a tres años, ahí se debe precisar si son dos o tres. Y en otra parte se habla de tres a cuatro años, y ahí se debe precisar si son tres o cuatro, porque para nosotros quedan vivos (los dos escenarios)”, aseveró el senador del PT, Alejandro Yáñez

Una vez que la iniciativa para el Plan B llegó al Senado, la dirigencia nacional del PT se reunió con sus coordinaciones en la Cámara alta y la Cámara de Diputados para analizar los alcances, ventajas y desventajas de esta propuesta de la presidenta Sheinbaum y advirtieron una serie de ambigüedades e imprecisiones que contiene el documento.

De entrada, el PT quiere claridad para que no se deje abierta la posibilidad de que la revocación de mandato de Sheinbaum sea el 2027 o el 2028 pero también si los candidatos y partidos también podrán hacer promoción y llamar o no al voto en ese contexto.

“Que se precise si los partidos políticos, y en este caso los candidatos, en caso de que sea simultánea, puedan hacer o no también promoción por la ratificación o revocación de mandato”, estableció el petista

González Yáñez, subrayó que existen problemas de redacción que deben resolverse antes de fijar una postura definitiva.

Fue tajante al solicitar que la presidenta envíe estas precisiones para definir un solo año y no dejar abierto al 3º o 4º año la revocación y en caso de empatarse con la elección federal que los partidos puedan hacer promoción también.

“Nosotros no podemos fijar una emisión del voto si antes no tenemos una opinión definitiva sobre la propuesta”, insistió

DEUDA ETICA

En contraste, desde Morena se considera que el PT y el PVEM tienen una deuda ética con el movimiento de la 4T, por haber rechazado el plan A en diputados.

El vicecoordinador, Higinio Martínez, aseguró que el bloque oficialista está “preparado” para aprobar la reforma.

Aunque reconoció que PT y Partido Verde no están obligados legalmente a respaldarla, consideró que sí existe un compromiso político.

“Obligados no, legalmente no, políticamente tal vez no, pero yo pienso que éticamente y por la relación que hemos tenido, sí. ¿Éticamente lo tienen que respaldar? Yo diría que sí, pero además porque es un plan que conviene a todos. No afecta, otra vez lo digo, no afecta a partidos políticos”, afirmó,

En ese sentido señaló que el apoyo correspondería a la relación que han mantenido en el Congreso.

Higinio Martínez minimizó el impacto de que la presidenta Sheinbaum promueva la revocación de mandato y sostuvo que cualquier jefe de Estado influye en el electorado, con o sin participación directa en campañas.