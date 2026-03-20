En la reunión con el presidente de Alemania se habló de temas económicos y de cooperación científica

Claudia Sheinbum y Frank-Walter Steinmeier CANCÚN, QUINTANA ROO, 19MARZO2026.- Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, y Frank-Walter Steinmeier, Presidente de Alemania, realizaron un recorrido por Museo Maya de Cancún y posteriormente ofrecieron una conferencia conjunta. Durante su visita disfrutaron de un espectáculo dancístico por parte de la primera bailarina Elisa Carrillo. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM (Presidencia)

El día de hoy durante la “Mañanera del Pueblo”, se le preguntó a la presidenta de México Claudia Sheinbaum cuáles habían sido los temas que se platicaron en la reunión que tuvo lugar ayer con el presidente de Alemania Frank-Walter Steinmeier.

Ante esto, la mandataria explicó que surgieron temas relacionados al comercio y a la economía de ambos países, esto debido a que en el mes de mayo se va firmar la actualización del acuerdo comercial de con la Unión Europea. Y añadió que existe mucho interés por parte de las empresas alemanas. Hay alrededor de dos mil empresas alemanas que tienen inversiones en México, las cuales cuentan con el interés de seguir invirtiendo.

Por otro lado, se hablo acerca de la cooperación científica, cultural y de innovación tecnológica, “que también es muy importante”, señaló Sheinbaum.

En cuanto a la situación internacional, se acordó que buscar la paz en el mundo es fundamental, al igual que avanzar en la cooperación de desarrollo.

Asimismo, la presidenta de México, califico a la reunión como “muy importante” y comentó que se les hizo la invitación para ir a Alemania “Ya veremos si hacemos un viaje”, declaró.

Convención de la asociación bancaria de bancos de México

Después de la reunión, Sheinbaum acudió a la convención de la asociación bancaria de bancos de México, en donde se acordaron dos pautas muy importantes entre los bancos del país y la Secretaria de Hacienda y el Gobierno Federal.

El primer acuerdo se enfoca en un avance hacia los pagos digitales; el mundo entero se está moviendo hacia allá, por lo que el objetivo es disminuir los pagos en efectivo y aumentar el número de pagos digitales.

CoDi (Cobro Digital), es una aplicación que diseño el banco de México que no te cobra ninguna comisión, sin embargo no ha sido aprovechada a su máximo potencial a falta de una buena campaña de difusión. Por ello, dicho acuerdo también se va a enfocar en CoDi, facilitando así los pagos por medio de teléfonos celulares. Lo mejor es que acepta cualquier tarjeta, no importa si es de crédito o debito.

Otro de las metas en las que se encuentra trabajando el Gobierno es en hacer que los pagos de las casetas sean totalmente digitales con esquemas de prepago o con alguna aplicación para hacer el pago directo. Esto va a permitir aumentar la eficiencia de las las casetas en todo el país. Del mismo modo, también se busca que las gasolineras tengan pagos digitales sin que haya comisiones. Cuando se paga con tarjeta en un gasolinera, no sólo se esta dando el dinero del servicio, sino también de la comisión de los bancos y de la de quien pone el equipo de pago.

El segundo acuerdo al que se llegó durante la convención de la asociación bancaria de bancos de México, es un compromiso de la Banca Mexicana de pasa del 38 por ciento del PIB en financiamiento al al 48 por ciento en el 2030. Es decir en cuatro años avanzar en 10 por ciento y facilitarle los créditos a los pequeños y medianos negocios. “Esto también es un compromiso muy importante para la Banca y eso significa un acuerdo para el desarrollo del país y la inclusión financiera”, afirmó Sheinbaum.