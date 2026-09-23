Formaliza MC iniciativa en Senado para garantizar ascenso y descenso en la Liga MX por mérito deportivo

Senado busca incidir para que regrese el ascenso y descenso en el Futbol Mexicano (_LMX_QRO_TOL_/MEXSPORT)

En el Senado de la República, Movimiento Ciudadano formalizó su iniciativa para devolver el ascenso y descenso al fútbol mexicano donde se busca establecer por ley que el mérito y los resultados deportivos sean determinantes para definir la permanencia de los equipos en las distintas categorías profesionales, una propuesta que impacta directamente al futbol mexicano, pero que pretende aplicarse al conjunto de las disciplinas deportivas.

Al presentar una iniciativa para reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, sostuvo que el deporte debe regirse por principios de competencia, mérito y oportunidades, al considerar que la suspensión del ascenso y descenso en el futbol mexicano terminó convirtiéndose en una regla permanente, pese a que originalmente se planteó como una medida temporal.

La iniciativa que fue turnada a las comisiones legislativas correspondientes para su análisis y dictaminación, propone incorporar expresamente el mérito deportivo como uno de los principios que deben observar las asociaciones deportivas nacionales y establece que el ascenso, descenso y permanencia deberán definirse principalmente a partir de los resultados obtenidos en la competencia.

También plantea que las asociaciones conserven la facultad de diseñar sus propios sistemas de competencia, pero bajo reglas públicas, objetivas y claras, que no puedan modificarse durante su vigencia.

Otro componente consiste en establecer obligaciones de transparencia.

Las asociaciones deportivas nacionales tendrían que presentar anualmente ante la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y las comisiones legislativas correspondientes información sobre sus programas, modificaciones reglamentarias, formación deportiva, resultados y calendarios, además de participar en reuniones de trabajo convocadas por autoridades federales o por el Congreso de la Unión.

Castañeda aclaró que la intención no es que el Congreso administre el futbol ni sustituya a sus autoridades, sino establecer un marco de reglas que garantice la competencia entre las diferentes categorías deportivas.

La discusión también abrió la puerta a una agenda más amplia para el futbol mexicano.

El senador del Partido Verde, Jorge Carlos Ramírez Marín, anunció que su bancada presentará iniciativas complementarias para limitar el número de jugadores extranjeros, fortalecer las fuerzas básicas y establecer derechos de las audiencias relacionados con la transmisión de los partidos.

La propuesta fue respaldada por legisladores de distintos grupos parlamentarios, entre ellos Morena, PAN, Partido Verde y Partido del Trabajo, y surgió después de un ejercicio de análisis realizado en el Senado sobre las consecuencias deportivas, económicas, laborales y jurídicas de la desaparición del sistema de ascenso y descenso.

Castañeda recordó que en 2020 la Federación Mexicana de Futbol suspendió temporalmente el mecanismo, pero posteriormente la Federación y la Liga decidieron cancelar el sistema.

Ante ello, planteó que cuando existan dos o más divisiones dentro de una misma estructura profesional debe existir un mecanismo permanente de ascenso y descenso que abarque todas las categorías.

“El resultado en la cancha debe importar”, sostuvo el legislador, al señalar que los clubes que cumplan con los requisitos financieros, de infraestructura, seguridad y capacidad operativa no deberían quedar impedidos de ascender cuando sus resultados deportivos les permitan hacerlo.