Beca Gertrudis Bocanegra beneficiará a más de 106 mil universitarios en Sonora; SEP pone en marcha estrategia de salud emocional

. .

La Beca de apoyo para transporte Gertrudis Bocanegra llegará a Sonora para respaldar a más de 106 mil jóvenes universitarios con un apoyo económico de mil 900 pesos bimestrales, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, durante una Asamblea Informativa encabezada junto con el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

El titular de la SEP destacó que este programa, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca evitar que los estudiantes abandonen sus estudios por falta de recursos económicos y garantizar que las condiciones financieras de las familias no determinen el acceso o la permanencia en la educación superior.

“Es un abrazo de apoyo, de aliento para decirles: tu futuro nos importa, tu futuro es importante para nuestro país y aquí está el Gobierno de México para apoyarte en toda tu trayectoria educativa”, afirmó Delgado Carrillo ante estudiantes beneficiarios del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON).

Acompañado por el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León Trujillo, el funcionario federal convocó a las y los jóvenes sonorenses a registrarse en el programa antes del 30 de septiembre a través de la plataforma oficial de la beca.

Por su parte, el gobernador Alfonso Durazo subrayó que la educación es una de las principales prioridades de su administración al considerarla la herramienta más eficaz para igualar oportunidades y promover el desarrollo profesional de las nuevas generaciones.

En el marco de la jornada, Mario Delgado anunció la ampliación de la infraestructura educativa en Sonora mediante la construcción del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) 337 en Hermosillo, la ampliación de preparatorias en Nogales y Puerto Peñasco, así como la creación de 13 nuevos planteles del Bachillerato Nacional Margarita Maza, con una inversión cercana a los 500 millones de pesos.

Asimismo, informó que se construirá una Universidad Nacional Rosario Castellanos en Hermosillo, con el objetivo de ampliar la oferta pública de educación superior y generar más espacios para los jóvenes de la entidad.

. .

Inicia “El ABC de las Emociones”

Durante una visita al Colegio de Bachilleres plantel Etchojoa, el secretario de Educación Pública y el gobernador sonorense pusieron en marcha la estrategia nacional “El ABC de las Emociones”, iniciativa orientada a fortalecer la salud mental y el bienestar socioemocional de estudiantes de secundaria y bachillerato.

Delgado Carrillo explicó que el programa busca que adolescentes y jóvenes desarrollen herramientas para reconocer, comprender y expresar sus emociones, además de fomentar la búsqueda de apoyo oportuno cuando sea necesario.

Entre las acciones contempladas destacan la distribución de 16 millones de materiales informativos dirigidos a estudiantes, madres, padres y docentes, la colocación de 250 mil carteles sobre salud mental y la capacitación de personal educativo en el manejo de habilidades socioemocionales.

Además, se establecerá una hora semanal dentro de la jornada escolar para que las y los estudiantes aprendan a identificar, nombrar y gestionar sus emociones como parte de su formación integral.

Como parte de la gira de trabajo, Mario Delgado y Alfonso Durazo colocaron la primera piedra del Hospital Universitario de la Universidad Tecnológica de Etchojoa, donde también se ampliará la oferta académica con las licenciaturas en Enfermería, Médico Cirujano y Partero, y Contabilidad, fortaleciendo las oportunidades educativas para las y los jóvenes del sur de Sonora.