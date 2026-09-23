Salsas picantes envasadas pueden superar en una sola porción la ingesta diaria recomendada de sodio

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El sabor característico de las salsas y condimentos envasados podría ocultar un riesgo para la salud pública debido a su elevado contenido de sodio. Una investigación reciente sobre 11 salsas picantes de marcas líderes en el mercado mexicano reveló concentraciones que van de 800 a 3,300 miligramos de sodio por cada 100 mililitros, niveles que pueden rebasar la cantidad máxima diaria recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), establecida en 2,000 miligramos.

Las salsas picantes forman parte de una amplia categoría de productos altamente consumidos que incluye aderezos para ensaladas, cátsup, mayonesas, mostazas, salsas de soya y barbecue. Su proceso de industrialización permite mantener durante meses características como color, textura y sabor mediante el uso de conservadores y aditivos, entre ellos glutamato monosódico, benzoato de sodio y altas cantidades de sal.

La relevancia del tema aumenta ante el creciente consumo de estos productos. A nivel mundial, más del 78 por ciento de los hogares adquiere salsas o condimentos envasados al menos una vez al mes. En México, el 41 por ciento de los consumidores compra regularmente salsas tipo casero, con un consumo promedio cercano a siete botellas de 238 gramos al año por hogar.

Especialistas señalan que la elevada ingesta de sodio está relacionada con enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y afecciones renales prevenibles. Además, existe evidencia científica que vincula su consumo excesivo con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de estómago, osteoporosis y obesidad.

La preocupación cobra mayor relevancia debido a que las enfermedades del corazón continúan siendo la principal causa de muerte en México. De acuerdo con datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante 2025 se registraron 177 mil 673 defunciones por este tipo de padecimientos, con mayor incidencia entre los hombres.

Ante este panorama, organismos de salud recomiendan moderar el consumo de alimentos ultraprocesados, reducir el uso de sal en la preparación de alimentos, retirar el salero de la mesa, utilizar hierbas y especias para sazonar y optar por productos con bajo contenido de sodio como medidas para prevenir enfermedades crónicas y proteger la salud cardiovascular.