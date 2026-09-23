Roberto Velasco recibe al presidente de Corea del Sur

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, dio la bienvenida a nuestro país al presidente de la República de Corea, Lee Jae-Myung, y a su esposa, Kim Hea Kyung.

SRE Recepciópn diplomática en el AIFA.

El presidente Lee Jae-Myung realiza una Visita de Estado a México y sostendrá una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional el día de mañana, en donde dialogarán para seguir fortaleciendo los lazos diplomáticos en beneficio de la relación y del bienestar de nuestros pueblos.

“Mañana se reunirá con la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional para dar un nuevo impulso a nuestra relación y seguir construyendo, juntos, una amistad cada día más sólida entre México y Corea”, expres´+o velasco a través de redes sociales.