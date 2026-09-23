Nacional

El mandatario sostendrá mañana una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum

Roberto Velasco recibe al presidente de Corea del Sur

Por Redacción Crónica

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, dio la bienvenida a nuestro país al presidente de la República de Corea, Lee Jae-Myung, y a su esposa, Kim Hea Kyung.

SRE Recepciópn diplomática en el AIFA.

El presidente Lee Jae-Myung realiza una Visita de Estado a México y sostendrá una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional el día de mañana, en donde dialogarán para seguir fortaleciendo los lazos diplomáticos en beneficio de la relación y del bienestar de nuestros pueblos.

“Mañana se reunirá con la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional para dar un nuevo impulso a nuestra relación y seguir construyendo, juntos, una amistad cada día más sólida entre México y Corea”, expres´+o velasco a través de redes sociales.

Tendencias