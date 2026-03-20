Huelga en el Monte de Piedad: ¿cuál es el panorama actual del paro?

Panorama actual de la Huelga en el Monte de Piedad Cerca de medio año de huelga, el Sindicato de Trabajadores del Monte de Piedad solicita apoyo del gobierno para resolver el conflicto en defensa de cu contrato colectivo de trabajo.

Desde hace más de cinco meses, el Nacional Monte de Piedad atraviesa una crisis laboral tras el levantamiento de una huelga dirigida por el Sindicato de Trabajadores, quienes señalan graves incumplimientos contractuales por parte de la institución.

Las denuncias de los trabajadores resultaron en un paro nacional que pronto alcanzará el medio año de duración tras varias mesas de diálogos en las que no se conciliaron los acuerdos esperados por las dos partes involucradas.

Trabajadores del Monte de Piedad solicitan apoyo institucional

Después de que el 20 de febrero del año presente, un juez emitiera un amparo a favor del Nacional Monte de Piedad, declarando como “inexistente” la huelga al señalar supuestas inconsistencias en el proceso de la protesta, el Sindicato de Trabajadores interpuso un recurso de revisión y el caso ahora está en manos de un tribunal colegiado.

El desarrollo de esta problemática les llevó a considerar opciones alternas para la solución de sus demandas, declarando —mediante Arturo Zayún González, Secretario General del Sindicato del NMP— que podrían recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que analicen el conflicto.

Esta mediación institucional también se ha solicitado ante el Congreso de Yucatán, donde el día de ayer acudió un grupo de representantes para solicitar el apoyo de legisladores ante la huelga actual.

Huelga en el Monte de Piedad: protestas en las calles y presión al Gobierno federal

El martes 17 de marzo, trabajadoras y trabajadores sindicalizados realizaron un bloqueo en Eje Central y Madero con el propósito de exigir a las autoridades laborales sus demandas, además de visibilizarse ante el gobierno de la Ciudad de México para que contribuyan a la solución del conflicto.

Después de casi medio año sin avances prometedores en la protesta, la acción de recurrir a la mediación institucional refleja la urgencia de una solución al conflicto laboral, especialmente porque el paro iniciado el 1° de octubre de 2025 afectó más de 300 centros de trabajo en toda la República Mexicana.

¿Por qué la Huelga en el Monte de Piedad ha durado tantos meses?

El paro nacional liderado por el Sindicato de Trabajadores del NMP surgió después de que se presentaran diversos agravios al Contrato Colectivo de Trabajo, siendo uno de ellos la demanda laboral emitida por la institución en el mes de agosto de 2025, además de intentos de nulificar el acuerdo realizado en la huelga de 2024 por presuntas “inconsistencias”.

Al mismo tiempo, las personas trabajadoras involucradas en la huelga señalaron que la administración impuso jornadas laborales prolongadas sin brindar el tiempo que por ley corresponde para tomar la comida y existieron constantes negativas a realizar ajustes salariales en los años 2021, 2022 y 2023.

Hasta el momento, el conflicto no ha llegado a un acuerdo que satisfaga las demandas de las personas trabajadoras, pero el retraso de esta solución ha dado paso a la especulación de que el Nacional Monte de Piedad tenga por objetivo debilitar al Sindicato, o incluso desaparecerlo, al postergar el diálogo y las soluciones.