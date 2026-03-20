Huelga en el Monte de Piedad: pasos y requisitos para recibir la bonificación por tus prendas

Bonificación en Monte de Piedad Aunque las sucursales permanecen cerradas, los contratos de empeño siguen vigentes, por lo que los clientes deben continuar con sus pagos para no perder sus prendas.

La huelga en el Nacional Monte de Piedad, iniciada el 1 de octubre de 2025, se ha prolongado por más de cinco meses y mantiene cerradas todas sus sucursales por mandato del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos. En este contexto, la institución ha implementado una serie de medidas para mitigar el impacto económico en sus clientes, entre ellas una bonificación especial para quienes continúan pagando sus empeños durante el paro.

¿En qué consiste la bonificación del Monte de Piedad?

De acuerdo con información oficial, la bonificación está dirigida a clientes que han realizado pagos de refrendo o liquidación (desempeño) de sus préstamos prendarios durante la huelga.

El mecanismo consiste en una compensación económica adicional que se otorga bajo el esquema denominado “Dinero Monte”, un saldo que podrá utilizarse una vez que se reanuden las operaciones normales.

En términos prácticos, la institución señaló que los clientes seguirán pagando la tasa de interés originalmente contratada, pero se les bonificará la diferencia respecto a una tasa base del 3.5%. Esto implica que, si el interés pactado es mayor, el excedente será devuelto como parte de este beneficio.

¿Cómo funciona la bonificación del Monte de Piedad durante la huelga?

Aunque las sucursales permanecen cerradas, los contratos de empeño siguen vigentes, por lo que los clientes deben continuar con sus pagos para no perder sus prendas. Estos pueden realizarse mediante canales alternativos como tiendas de conveniencia, banca electrónica o plataformas digitales de la institución.

Paralelamente, el Monte de Piedad ha implementado otras medidas complementarias:

Extensión de plazos de pago y comercialización de prendas

Un refrendo adicional sin restricciones

Eliminación de algunos costos, como el resguardo posterior al pago

Cobertura de comisiones por pagos en establecimientos autorizados

Estas acciones buscan reducir el impacto económico mientras persiste la imposibilidad legal y operativa de entregar las prendas, incluso a clientes que ya liquidaron su deuda.

¿Cómo solicitar la bonificación del Monte de Piedad?

La bonificación no requiere un trámite directo por parte del cliente en la mayoría de los casos. Según la institución, los usuarios que cumplan con los criterios serán notificados, principalmente vía mensaje SMS.

Para ser elegible, es necesario:

Tener un contrato activo de empeño

Haber realizado pagos durante el periodo de huelga (refrendo o desempeño)

Mantener el cumplimiento de las condiciones contractuales

Una vez acreditado, el monto correspondiente se asignará automáticamente como saldo a favor en “Dinero Monte”, disponible para su uso cuando se normalice la operación.