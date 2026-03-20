Jóvenes de la Universidad Anáhuac plantean iniciativa contra deserción escolar por enfermedad de salud mental

CDMX — Alumnos de diversas carreras de la Universidad Anáhuac plantearon iniciativas, entre ellas la reforma a la Ley General de Educación (y Salud) para que sea obligatoria la materia de educación socioemocional, como ya ocurre en Colombia, con el fin de combatir el bullying, pero sobre todo disminuir las altas cifras o estadísticas de personas víctimas de las diferentes formas de violencia, desde la física hasta sicológica que se registra en todos los ámbitos, tanto en lo público como en lo privado.

En el debate de la propuesta, los alumnos advirtieron que son responsables de que los seres humanos puedan hacer frente a las presiones sociales, del crecimiento humano con salud mental, dos núcleos clave: la familia y la escuela, con valores y fortalezas, además de que se expone qué hacer contra los agresores.

“México debe ir a la materia socioemocional, como ya existe en Colombia y en otros países. El daño se causa a nivel cerebral en el niño, quien va a tener un desarrollo vulnerable a la violencia. Un daño neurocerebral. En estos momentos hay mucha gente que es víctima de maltrato, porque no se recibió atención en el momento de cualquier tipo agresión: física, verbal o sicológica.

”Los alumnos de la Anáhuac, más de un centenar, que participaron en el ejercicio del Modelo Educativo, expusieron datos relevante que arrojan encuestas de México y de organismos internacionales, como la OMS.