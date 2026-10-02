Sentencian en EU a 9 delincuentes por tráfico de drogas desde México

Sentencian a 9 mexicanos por tráfico de drogas en EU

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que 9 personas fueron sentenciadas con penas de entre 6 y 20 años de prisión por su implicación en una red dedicada al tráfico de drogas desde México.

La investigación contra el grupo empezó en 2022 en Manhattan y Salina, Kansas, a cargo de la Fiscalía del Distrito de Kansas, la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Departamento de Policía del Condado de Riley.

Por consecuencia, las autoridades decomisaron alrededor de 40 kilogramos de metanfetamina durante distintos controles viales.

Las indagatorias apuntaron a Gonzalo Escobedo, de origen mexicano, como presunto líder de la organización. Según el reporte oficial, Escobedo instruyó a otros integrantes para recoger metanfetamina cristalina y cocaína de proveedores ubicados en California y Arizona, para luego distribuirlas en Kansas.

El Departamento de Justicia reveló que algunos miembros de la red viajaron a México para trasladar metanfetamina líquida hacia Estados Unidos.

“Las organizaciones de narcotráfico vinculadas a cárteles internacionales tienen un alcance muy amplio, incluso en el centro de Kansas”, declaró el fiscal federal Ryan A. Kriegshauser.

Condenas

Las autoridades estadounidenses dieron a conocer las condenas impuestas a los 9 integrantes de la red.

Gonzalo Escobedo, Joseph K. Murdoch y Manuel Meza recibieron penas de 20 años de prisión.

Por otro lado, Aaron Noonan, Amanda Hubbard y Julisa Esparza fueron sentenciados a 15 años de prisión.

Otros 2 integrantes de la organización criminal deberán cumplir condenas de 10 años y una persona más recibió una pena de 6 años.

Las sentencias fueron a consecuencia de la investigación iniciada en 2022 acerca las actividades de la red en Kansas y el traslado de drogas desde otros estados de EU y México.