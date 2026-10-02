Los rostros de campesinos del ejido El Balcón desaparecidos en Guerrero: “Queremos a nuestra gente de vuelta”

Campesinos desaparecidos del Ejido el Balcón Entre ellos hay jóvenes, un niño y un adulto mayor

Ocho habitantes del ejido El Balcón, en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, llevan más de una semana desaparecidos después de haber sido presuntamente privados de la libertad el pasado 24 de septiembre.

La situación llevó a habitantes de distintas localidades de la Costa Grande y la Tierra Caliente a movilizarse para exigir su localización. Todos los desaparecidos son hombres, entre ellos hay dos menores de edad y dos adultos mayores.

¿Quiénes son los ocho campesinos desaparecidos en Guerrero?

Los ocho habitantes son originarios del ejido El Balcón y, de acuerdo con la información difundida por su comunidad, tienen actividades relacionadas con el campo, el ganado y el bosque.

Las personas desaparecidas son Domingo Atanacio Quirino, de 50 años; Isidro Brito Arriola, de 32; Everardo León, de 17; Jordi Alberto, de 12; Nicolás Atanacio González, de 75; Eulises Medrano López, de 26; José Leodanis Medrano López, de 24, y Fidel Quirino Atanacio, de 54 años.

La comunidad de El Balcón expresó preocupación por la integridad de los ocho habitantes y exigen a las autoridades que regresen con vida a sus hogares.

“Tememos por su vida y los queremos de vuelta. Son personas que viven del campo, del ganado y del bosque. Personas de bien, que todos los días trabajan para sacar adelante a sus familias; personas que no van por la vida dañando a los demás”, señaló la comunidad en un comunicado.

Comunidades de Guerrero marchan para exigir localización de ocho campesinos

La exigencia de encontrar a los ocho campesinos llevó a cientos de habitantes de localidades y ejidos de Tecpan de Galeana y Ajuchitlán del Progreso a marchar sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo.

La movilización comenzó en las instalaciones de la Expo Tecpan, en la colonia Las Tunas, y avanzó hacia la comunidad de Aguas Blancas, en el municipio de Tecpan de Galeana. Los participantes, en su mayoría vestidos de blanco, llevaron cartulinas y pancartas para reclamar seguridad y la presentación de los habitantes desaparecidos.

El ejido El Balcón difundió el 30 de septiembre un comunicado en el que manifestó que el tiempo que habían concedido para obtener resultados sobre la localización de sus familiares había terminado.

La comunidad también reclamó el establecimiento permanente de una Base de Operaciones Mixtas en la zona, con el argumento de que permitiría reforzar la seguridad y proteger a quienes viven en la sierra.

Temor por desaparición de campesinos en Guerrero

La comunidad señaló que sus integrantes viven con temor y que su principal preocupación en este momento es conocer el paradero de los ocho habitantes.

El llamado está dirigido a los tres niveles de gobierno, a quienes solicitan cumplir con su responsabilidad de garantizar la seguridad de las comunidades.