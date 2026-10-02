FDA vincula brote de ciclosporiasis en EU con lechuga importada de México

Lechuga

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) concluyó su investigación sobre el brote de diarrea “explosiva” detectado en junio y determinó que las enfermedades estuvieron asociadas con el consumo de lechuga iceberg producida por Taylor Farms de México, empresa con operaciones en Guanajuato.

De acuerdo con información de Reuters, la FDA informó que, a pesar de que no fue posible declarar con certeza el mecanismo por el cual ocurrió la contaminación, las pruebas realizadas hallaron la presencia del parásito Cyclospora en el entorno donde la lechuga era cultivada y procesada.

El informe de la FDA y los reportes de personas enfermas, al igual que el rastreo de la cadena de suministro confirmaron de manera contundente la relación entre la lechuga que fue retirada del mercado y el brote localizado en muchos estados de Estados Unidos.

La ciclosporiasis es una enfermedad intestinal efectuada por el parásito Cyclospora. Conforme a los resultados de la investigación, la FDA anunció un plan de 10 medidas que tiene el propósito de evitar que se repitan brotes similares antes de que comience la temporada de cultivo de 2027.

12 mil personas enfermas

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) declararon por finalizado el brote desde el pasado 11 de septiembre, luego de que se registrara un notable descenso en los nuevos casos y se retirara del mercado la lechuga presuntamente contaminada.

Los CDC enfatizaron que se trató del mayor brote de ciclosporiasis registrado en Estados Unidos, con 12 mil 883 personas enfermas y 2 fallecimientos en 21 estados.

Cuando hubo una mayor intensidad del brote y poco antes de que se retirara la lechuga, las autoridades sanitarias llegaron a recibir reportes de más de mil nuevos contagios en un solo día.