La Cuarta Transformación deja huella histórica en Quintana Roo visible en la justicia social: Mara Lezama

La gobernadora Mara Lezama Espinosa aseguró que la llamada Cuarta Transformación ya es visible en Quintana Roo, reflejada en avances en justicia social, mayor inversión pública, bienestar comunitario y un enfoque de gobierno más humanista, durante su participación en la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Cancún.

La mandataria estatal señaló que la entidad vive una etapa de cambio profundo gracias al trabajo conjunto entre el gobierno federal, las fuerzas armadas y autoridades locales, lo que ha permitido mejorar la seguridad atendiendo las causas de fondo.

En materia económica, destacó que en 2025 el estado registró mil 64 millones de dólares en inversión extranjera directa, principalmente en turismo e infraestructura, además de la apertura de 14 nuevos hoteles con más de 5 mil habitaciones.

Ese mismo año, el Caribe Mexicano recibió más de 20 millones de turistas y 7 millones de cruceristas, además de movilizar 33 millones de pasajeros, consolidándose como uno de los principales motores económicos del país.

La Cuarta Transformación deja huella histórica en Quintana Roo visible en la justicia social: Mara Lezama

Asimismo, anunció el avance del proyecto del Distrito Financiero y Tecnológico de Cancún, con el que se busca captar alrededor de mil 200 millones de dólares en inversión y generar más de 30 mil empleos, tanto directos como indirectos, para diversificar la economía del estado.

En el ámbito social, destacó que, según el INEGI, Quintana Roo redujo la pobreza en 9.3 puntos entre 2022 y 2024, al pasar de 27% a 17%, lo que permitió que 177 mil personas salieran de esta condición, alcanzando su nivel más bajo en 15 años.

También resaltó acciones enfocadas en mujeres y comunidades indígenas, así como iniciativas de turismo comunitario como Maya Ka’an, que integra 76 localidades de la Zona Maya y beneficia a más de 100 mil habitantes en una extensión superior al millón de hectáreas.

En infraestructura, reconoció el apoyo del gobierno federal con obras clave como el Tren Maya, el Puente Vehicular Nichupté, nuevos hospitales en Chetumal y Felipe Carrillo Puerto, así como la carretera Cancún-Isla Blanca, proyectos que fortalecen la conectividad y el desarrollo regional.