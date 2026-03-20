Sheinbaum y Mara Lezama firman en Tihosuco histórica Declaratoria de Interés Público del Turismo Comunitario

Claudia Sheinbaum y Mara Lezama convivieron vn niños y niñas después de la firma del acuerdo Maya Ka’an (Especial)

Turismo comunitario — La Presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, encabezaron la firma de la Declaratoria de Interés Nacional del Turismo Comunitario Maya Ka’an, como modelo nacional, donde los habitantes de las comunidades mayas dejan de ser simples espectadores para convertirse en protagonistas de su desarrollo.

“Este es un acto de profundo significado, de reivindicación y revalorización del pueblo maya y de las comunidades de los pueblos originarios de nuestro país” expresó Mara Lezama al destacar su papel protagónico en la construcción de un modelo turístico incluyente y sustentable.

Después de la firma de la Declaratoria, Claudia Sheinbaum anunció que este es un reconocimiento al turismo indígena, al México real, al México profundo, de que existe el turismo comunitario.

En el mismo tenor, la Jefa del Ejecutivo Federal destacó que esta Declaratoria no se quedará solamente en el papel y anunció que para ello se destinarán recursos, de modo que Fonatur tendrá dinero para destinarlo al turismo comunitario.

EVOLUCIÓN

Mara Lezama resaltó desde Tihosuco, comunidad emblemática por su papel en la Guerra de Castas, que el turismo en Quintana Roo evoluciona hacia una visión de prosperidad compartida, donde las comunidades dejan de ser espectadoras para convertirse en protagonistas de su propio desarrollo.

“Hoy Maya Ka’an se consolida como el primer destino de turismo comunitario del país y como un modelo replicable en otras entidades” afirmó la mandataria de Quintana Roo, al explicar que es considerado el primer destino de turismo comunitario del país, abarca cerca de un millón de hectáreas e integra a 76 localidades de los municipios de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, beneficiando a más de 100 mil habitantes.

EXPERIENCIA

En la misma línea, resaltó la creación de productos turísticos que integran las experiencias del destino en el catálogo “Viajes por el Mundo Maya”, entre las que destaca la ruta “Guerra de Castas”, así como la capacitación y certificación de prestadores de servicios y cocineras tradicionales, en línea con el compromiso de preservar el patrimonio cultural inmaterial de la humanidad reconocido por la Unesco.

Al respecto, Claudia Sheinbaum destacó el apoyo decidido de la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora y del director general de Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Sebastián Ramírez Mendoza.

La Crónica de Hoy 2026