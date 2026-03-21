CFE avanza en electrificación en San Quintín, Baja California

Electrificación en San Quintín, Baja California

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó avances en el Plan de Justicia para el municipio de San Quintín, Baja California, al finalizar cinco obras de electrificación entre febrero y marzo de este año. Por esto, el proyecto registra un progreso del 29% de los previsto para esta etapa.

En total, se contempla la construcción de 17 obras durante el primer semestre de 2026, con una inversión cercana a los 43 millones de pesos y un beneficio estimado para 4,776 personas en la región.

Asimismo, autoridades locales y la CFE sostuvieron mesas técnicas como parte del Plan de Justicia Energética, con el objetivo de integrar a colonias ya regularizadas y avanzar en la electrificación de nuevas zonas. Igualmente, se mantiene el acompañamiento a comunidades en proceso de regularización, para que, una vez concluidos estos trámites, puedan acceder a inversiones y servicios básicos.

Más allá de la infraestructura, el acceso a la electricidad empieza a reflejarse en la vida diaria de las comunidades mejorando la atención de servicios de salud, facilita el acercamiento a la educación y abre la puerta a la conectividad digital, con mayores oportunidades de información y comunicación.

Además genera condiciones para el desarrollo económico local y contribuye a que menos personas tengan que migrar por falta de oportunidades, al tiempo que fortalece la capacidad de las comunidades para enfrentar fenómenos climáticos.

“La electrificación no sólo lleva luz, cambia realidades. Permite que las comunidades tengan mejores servicios, más oportunidades y mayor capacidad para desarrollarse y enfrentar los retos que vienen”, precisó Emilia Calleja, directora general de la CFE.

La CFE continuará con los trabajos para concluir las 12 obras restantes, cuya finalización está prevista entre mayo y junio de este año.