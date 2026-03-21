Crece en tiempo de mujeres desigualdad salarial en hasta 40 por ciento; urge diputada a erradicar discriminación

CDMX — De acuerdo con la propuesta, la desigualdad salariar entre géneros persiste en nuestro país como una problemática estructural que somete a las mujeres a recibir emolumentos de entre 20 y 40 por ciento menos, según el sector

La priista Mónica Sandoval presiento una iniciativa de reforma a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, con el fin de establecer modelos de igualdad salarial entre hombres y mujeres por el mismo trabajo realizado

De 2024 a la fecha, la desigualdad salarial entre hombres y mujeres en México tuvo un aumento de al menos 6 por ciento, una brecha que se ubica en hasta 40 por ciento de diferencia en tiempo de mujeres, por lo que urge erradicar estas afectaciones, dijo la diputada priista Mónica Sandoval Hernández, quien presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

La legisladora enfatizó que los esfuerzos para alcanzar la igualdad salarial entre hombres y mujeres no han dado los resultados esperados y en pleno siglo XXI, en el llamado tiempo de mujeres, persisten las afectaciones económicas en el trabajo femenino.

De acuerdo con la propuesta de la priista, la desigualdad salarial entre géneros persiste en nuestro país como una problemática estructural que somete a las mujeres a recibir emolumentos de entre 20 y 40 por ciento menos, según el sector económico, el grado de escolaridad y el tipo de ocupación, lo que obliga a replantear el modelo de remuneraciones ya que en el propio Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, se plantea a la igualdad de género como uno de los principios rectores del desarrollo mexicano.

“Este fenómeno es causado por las diferencias salariales directas y por factores estructurales que afectan la trayectoria laboral femenina. El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, la doble jornada laboral y los estereotipos de género persistentes en los procesos de selección y promoción de personal, limitan las oportunidades de desarrollo profesional de las mujeres y contribuyen a perpetrar patrones de desigualdad económica”, expone su iniciativa.

La diputada hace hincapié en que se constituye en acto de discriminación toda distinción, exclusión, restricción u omisión que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio del derecho a la igualdad salarial, entendiéndose la percepción de igual remuneración por trabajo de igual valor, quedando prohibidas las prácticas salariales diferenciadas basadas en sexo, género u otras condiciones personales, así como la falta de mecanismos de transparencia, evaluación y corrección que permitan identificar y eliminar brechas salariales injustificadas en los centros de trabajo.

Consideró esto como respuesta a la situación de desigualdad salarial persistente en nuestro país, pese a los esfuerzos y acciones que hasta el momento se han emprendido, pero con pocos resultados.

Monica Sandoval refirió que la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de 2024, los varones percibieron poco más de 12 mil pesos mensuales en promedio, mientras que las mujeres no llegaron a los 8 mil, es decir, para entonces existía una brecha de 34 por ciento de diferencia entre ambos.

También resaltó que entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México presenta una tasa de participación femenina de 46 por ciento en el mercado laboral, mientras que el promedio de los otros países supera los 67 puntos porcentuales.

Sandoval indicó que coincide con la idea que tiene el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), de incorporar a millones de mujeres en el mercado laboral y con ello incrementar significativamente la actividad económica del país.