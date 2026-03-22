CFE alista presenta 58 proyectos para reforzar la transmisión eléctrica rumbo a 2027

CFE Presentación de portafolio de proyectos de transmisión y transformación para 2026-2027 (Mario Cano)

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) puso sobre la mesa su portafolio de proyectos de transmisión y transformación para 2026-2027, propuestas que buscan fortalecer la Red Nacional de Transmisión (RNT) en un momento en el que la demanda energética no deja de crecer.

Durante la presentación, encabezada por su directora general, Emilia Esther Calleja Alor, se detalló que los proyectos forman parte del Plan de Expansión 2025-2030 y buscan empujar el desarrollo energético del país a partir de una lógica de colaboración entre sector público y privado.

Más que una lista de obras, dijo Calleja Alor, se trata de una estrategia integra: “La articulación entre quienes planean, financian, construyen y operan el sistema eléctrico es clave para garantizar su viabilidad. Hoy no solo estamos presentando proyectos, estamos construyendo el futuro energético de México”, afirmó.

En total, el portafolio se traduce en 49 paquetes de concurso que agrupan 58 proyectos, equivalentes a 387 obras: 138 líneas de transmisión y 249 subestaciones eléctricas. El objetivo es claro: robustecer el Sistema Eléctrico Nacional y evitar que la infraestructura se quede atrás frente al crecimiento del consumo.

Una parte importante del plan se desarrollará a través de CFE Fibra E, que agrupa 44 proyectos en 35 paquetes, mientras que el resto se ejecutará bajo el esquema de Obra Pública Financiada.

El proceso ya está en marcha, en este mes (marzo de 2026) hay cinco proyectos en concurso, con una inversión superior a 1,048 millones de pesos, y en los próximos meses se prevé licitar otros 14, que en conjunto superan los 6,700 millones de pesos.

Desde la Secretaría de Energía, el subsecretario de Planeación y Transición Energética, Jorge Marcial Islas Samperio, subrayó el peso del sector en la estrategia nacional de infraestructura añadiendo que, más de la mitad de las inversiones proyectadas recaerán en energía, con la CFE como pieza central.

CFE Presentación de portafolio de proyectos de transmisión y transformación para 2026-2027 (Especial)

En la misma línea, el subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Vidal Llerenas Morales, insistió en que la coordinación entre lo público y lo privado será clave para sostener a la energía como motor del desarrollo.

La presentación también dió a conocer el funcionamiento del micrositio de contrataciones, una plataforma con la que se busca transparentar cada etapa de los concursos y abrir la puerta a una mayor competencia.

En paralelo, la CFE reiteró su apuesta por fortalecer el contenido nacional y hacer más eficiente la transmisión eléctrica, en línea con la narrativa de impulsar lo “Hecho en México”.

Al evento asistieron directivos de la propia CFE —de áreas como Operación, Finanzas, Jurídico, Planeación, Transmisión e Ingeniería—, así como funcionarios federales, legisladores y representantes del sector privado.

Entre ellos estuvieron el subdirector de Contratación y Servicios, Rodrigo Espíndola Parra, y el director de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Juan Francisco Cuevas Villagómez. También acudió la senadora Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, presidenta de la Comisión de Energía del Senado, junto con representantes de organismos como CANAME, CANACERO y CMIC, además de empresas interesadas en participar en los proyectos.