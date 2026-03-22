Entre incertidumbre y dudas de los aliados, Plan B sube al pleno del Senado este miércoles

Se alista Senado de la República ruta legislativa para discutir Plan B electoral de la presidenta Sheinbaum este miércoles en el pleno

En medio de dudas de los aliados de Morena sobre todo del Partido del Trabajo, este lunes arranca la ruta legislativa del Plan B electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum donde se espera que suba al pleno del Senado el próximo miércoles con un desenlace incierto.

Ello luego de que los petistas han cuestionado la posibilidad de que la revocación de mandato sea concurrente con las elecciones del 2027 y que la mandataria pueda promocionar y pedir el voto para este ejercicio.

Pero también del lado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) hay molestia y dudas luego de que bajo al argumento de su rechazo al nepotismo electoral, los morenistas se niegan a apoyar una eventual candidatura de la senadora “verde” Ruth González, esposa del gobernador de San Luis Potosí, a la gubernatura de esa entidad.

Estas situaciones mantienen en vilo, la eventual aprobación del Plan B de la presidenta Sheinbaum , quien en días pasados pidió al PT ponerse de acuerdo y sostuvo que ya se verá se la apoyan o no.

“Nosotros creemos que sí la van a apoyar, pero, bueno, vamos a ver al final cuál es su posicionamiento”, aseveró

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, confirmó que el miércoles de esta semana se prevé discutir ante el Pleno del Senado el dictamen a la iniciativa en materia electoral que presentó la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.

Para ello, este lunes las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos dictaminarán la iniciativa para que el martes se le de primera lectura y esté lista para

“En la sesión ordinaria del martes 24 de marzo, tenemos considerado dar primera lectura de la reforma constitucional del “Plan B”, ello para estar en posibilidades de discutirla para el miércoles 25”, confirmó la morenista

CAPACITACIÓN PARA MUNDIAL DE FUTBOL

En esa misma sesión del miércoles, también se analizará la entrada de 35 elementos de la Armada de Estados Unidos, con fines de capacitación y adiestramiento en torno al “Copa Mundial 2026”.

Esta medida se da en el marco de la coordinación que tienen Estados Unidos, Canadá y México, países sedes de este evento futbolístico sobre todo luego de los últimos acontecimientos violentos en Guadalajara, Jalisco, tras el abatimiento del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación,(CJNG) Nemesio Oceguera alias el Mencho.

Pero también por la guerra que mantiene Estados Unidos e Israel contra Irán, quien ha amenazado con “hacer pagar caro” a los estadounidenses esos ataques en su contra.

La selección de Fut bol de Irán tiene programados sus juegos en territorio de Estados Unidos pero las alarmas están encendidas también en nuestro país por esa situación.