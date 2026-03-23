CFE fortalece la generación eléctrica y avanza en la transición energética de México

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que continúa reforzando la capacidad de generación eléctrica en el país mediante diversos proyectos que buscan garantizar un suministro confiable y avanzar hacia una transición energética más limpia.

De acuerdo con la empresa, se estima que para el año 2030 se habrán añadido más de 10 mil 400 megawatts (MW) de capacidad al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), lo que permitirá atender la creciente demanda de electricidad en distintas regiones del país.

Uno de los proyectos más destacados es la Central Fotovoltaica Puerto Peñasco, ubicada en Sonora, la cual alcanzará una capacidad total de 1,000 MW, convirtiéndose en la más grande de América. Actualmente, dos de sus cuatro fases ya se encuentran en operación, generando 420 MW, mientras que las etapas restantes continúan en desarrollo.

En cuanto a infraestructura reciente, durante 2025 se pusieron en marcha tres Centrales de Ciclo Combinado, que en conjunto aportan 1,675.83 MW al sistema eléctrico nacional. Estas instalaciones están ubicadas en Salamanca, Guanajuato; Villa de Reyes, San Luis Potosí; y Santiago de Querétaro, Querétaro, y destacan por cumplir con altos estándares de eficiencia y confiabilidad.

Además, la CFE detalló que actualmente se encuentran en proceso de incorporación más de 8,700 MW adicionales, como parte del Plan de Expansión 2025-2030. De estos proyectos, cinco ya están en etapa de pruebas y se prevé que entren en operación durante 2026. Entre ellos se encuentran nuevas plantas en Mérida y Valladolid, en Yucatán; Mexicali, Baja California; Manzanillo, Colima; y Tuxpan, Veracruz.

Por otro lado, cuatro proyectos más están en construcción, los cuales sumarán más de 2,200 MW al sistema. Entre estos destaca una nueva fase de la central fotovoltaica en Puerto Peñasco, así como plantas en Durango, Sonora e Hidalgo.

Asimismo, siete proyectos adicionales se encuentran en etapa de planeación y concursos técnicos, con los que se espera añadir más de 2,700 MW. Estas nuevas centrales estarán distribuidas en estados como Coahuila, Guanajuato, Sinaloa, Tamaulipas y Baja California Sur, lo que permitirá ampliar la cobertura energética en distintas zonas del país.

La CFE señaló que, como parte de su estrategia, continúa impulsando el uso de gas natural como combustible de transición, al tiempo que fortalece la generación de energías renovables. Para ello, utiliza herramientas tecnológicas avanzadas que permiten identificar nuevos sitios para la instalación de centrales eléctricas.

Finalmente, la empresa destacó que da seguimiento constante a cada uno de sus proyectos para asegurar su correcta ejecución y cumplimiento en tiempo y forma. Con estas acciones, la CFE busca consolidarse como la principal empresa energética del país y avanzar hacia un modelo de generación más sustentable.