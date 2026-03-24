Ciudadanizar las candidaturas es “muy del PAN”, y es de celebrarse: Kenia López Rabadán

CDMX — La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, señaló que ciudadanizar las candidaturas es “es muy del PAN”, y es de celebrarse. porque refrenda la naturaleza del PAN para que las y los mexicanos estén en el centro de las decisiones.

López Rabadán también calificó como “curioso” que el gobierno recule en temas como estímulos fiscales para el cine, porque son políticas públicas que fueron de mucho éxito de administraciones pasadas, sobre todo en la primera década de los “dos mil”, 2005, 2010, 2012, el pico más alto que se tuvo en términos de producción cinematográfica fue hacia, quizá, 2011- 2012.

“Es una decisión histórica lo que ha hecho el Partido Acción Nacional: ofrecer a la ciudadanía todas las candidaturas del país es absolutamente bueno, legal, íntegro y ético; por supuesto que así nació el PAN, con ciudadanos conscientes de la necesidad de construir un mejor país, una nación con mejores condiciones. Y sobre los estímulos fiscales para el cine y las inversiones con dinero público y privado como dos ejemplos que habían dado buenos resultados para México y fueron eliminados. A mí me da mucho gusto que se den cuenta que aquello que trataron de eliminar es bueno para México y es bueno para la ciudadanía. Estos dos ejemplos claros, tanto el de las inversiones mixtas como el de los estímulos fiscales para el cine, eran en las administraciones pasadas muy exitosas. Lamentablemente se quitaron, qué bueno que ahora se están buscando regresar”, comentó la legisladora.

Hizo hincapié en que los estímulos fiscales para el cine, pues se dieron cuenta que cayó brutalmente la producción del cine mexicano, pues, lamentablemente, sin estímulos fiscales no hay la posibilidad de que actrices, actores, productores, guionistas y puedan tener desarrollo y puedan producir, como se hacía en la década pasada. La producción de cine da muchos empleos y es bueno que ahora se retome este tema.