Huelga en el Monte de Piedad: si empeñaste algo y tienes dudas, así puedes contactarlos

Huelga en el Monte de Piedad 2026 El paro sigue en la casa de empeño (Crónica Digital)

La huelga sigue en el Nacional Monte de Piedad. Todas las sucursales se mantienen cerradas desde el 1 de octubre de 2025, generando dudas entre miles de clientes que ya pagaron su préstamo.

Las personas que tienen empeñados artículos solo quieren saber si sus pertenencias están seguras y buscan la forma de contactar a la casa de empeño para resolver sus dudas.

El conflicto laboral, impulsado por el sindicato titular del contrato colectivo, derivó en la suspensión total de operaciones por orden del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos. Desde entonces, el servicio de préstamos prendarios está completamente detenido.

¿Qué pasa con las prendas empeñadas durante la huelga del Monte de Piedad?

Con las sucursales cerradas, el personal no puede entrar a las instalaciones donde se resguardan los artículos empeñados.

Eso significa que, aunque una persona ya haya liquidado su deuda, no existe forma operativa de entregar la prenda. La institución explica que la huelga impide cualquier movimiento dentro de sus bóvedas, lo que bloquea toda la cadena de servicio.

El Nacional Monte de Piedad asegura que los objetos permanecen protegidos bajo medidas de seguridad y con cobertura de seguro.

Cómo contactar al Monte de Piedad durante la huelga

En medio de la incertidumbre, la recomendación más importante es no confiar en intermediarios ni en mensajes dudosos. Antes de realizar cualquier movimiento, conviene verificar la información directamente con la institución para evitar fraudes o errores.

El contacto con el Monte de Piedad se mantiene activo a través de sus líneas telefónicas 55 2629 2790 y 55 8890 9717, donde es posible resolver dudas sobre empeños, pagos o el estatus de las prendas.

También está disponible el correo electrónico servicioaclientes@montepiedad.com.mx, que funciona como un canal adicional para recibir orientación oficial. Además, mantiene activas sus redes sociales.

Opciones si necesitas recuperar tu artículo empeñado en el Monte de Piedad

Aunque no hay entregas directas, existen alternativas para quienes buscan una solución ante la huelga en el Nacional Monte de Piedad.

Una opción es utilizar Conciliaexprés, el sistema de conciliación de Profeco. A través del Teléfono del Consumidor, esta herramienta permite abrir un canal de diálogo entre el cliente y la institución, con la autoridad como intermediaria.

También se puede acudir al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, en la Ciudad de México. En este caso, el cliente debe presentar una solicitud por escrito dentro del expediente 1001/2025, junto con el comprobante de pago y el contrato original de empeño.

Cada trámite se revisa de forma individual y depende de lo que determine la autoridad, por lo que los tiempos pueden variar.