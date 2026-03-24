La UNAM y la Cancillería fortalecen cooperación en la plataforma Acción Migrante

La SRE y la UNAM revisan avances conjuntos a favor de personas migrantes

A un año de su lanzamiento, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sostuvieron una reunión para revisar los resultados y avances de su colaboración en la Plataforma UNAM Acción Migrante.

Se informó que desde el lanzamiento de la plataforma y hasta el 4 de febrero de 2026, registró más de 81 mil visitas, lo que equivale a un promedio de una visita cada seis minutos. Asimismo, al 4 de marzo de 2026 se realizaron 956 tamizajes de salud mental, y en julio de 2025, se estableció el Centro Telefónico de Orientación Jurídica de la UNAM que atiende consultas sobre derecho mexicano.

El canciller Juan Ramón de la Fuente destacó que la principal tarea de la Secretaría de Relaciones Exteriores, como lo ha señalado con toda claridad la presidenta Claudia Sheinbaum, es la atención y protección de nuestros connacionales en todo el mundo, independientemente de su calidad migratoria.

Esa es la prioridad de la Secretaría y no otra, y hacerlo requiere de alianzas como la que hoy tenemos con la UNAM y con otras instituciones para poder potenciar al máximo nuestras capacidades, y estar ahí cuando se tenga cuando se tenga que estar, precisó.

Dejó en claro que México requiere del trabajo coordinado, cerrar filas y trabajar juntos y de la manera más eficiente, en apoyo a nuestras y nuestros connacionales.

Por su parte, rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, celebró la colaboración intensa entre la UNAM y la Secretaría de Relaciones Exteriores, en este año, a partir de la Plataforma UNAM Acción Migrante, que ha dado como resultado un repertorio interesante de experiencias de asesoría legal y apoyo psicológico a los connacionales, así como vivencias exitosas de intervenciones de enfermería en la zona de Arizona.

“Podemos acercar también lo que constituye la principal encomienda de nuestra Universidad: los beneficios de la educación. Hay mucho por hacer y de la mano de la Secretaría de Relaciones Exteriores podemos dar continuidad a estos trabajos y ampliar las metas que nos hemos trazado”, dijo el rector.

El subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez, destacó en su intervención los avances que se han alcanzado con el nuevo modelo de atención consular que ha permitido homologar y simplificar todos los trámites que se realizan en la red consular lo que permite a las personas conocer los documentos que se requieren para cada trámite, así como los horarios de servicio.

Para el segundo año de Acción Migrante, se pretende incorporar nuevas iniciativas que estén orientadas a fortalecer la generación y difusión del conocimiento sobre migración y movilidad humana, entre ellas: el Repositorio Universitario de Estudios Migratorios (RUEM), un espacio digital que recupera la producción académica de la UNAM relacionada con migración y movilidad; el Calendario Migrante, que difunde eventos de interés; y la Bitácora Migrante, un boletín que busca fortalecer el vínculo con el directorio institucional de personas que trabajan estos temas desde la academia.