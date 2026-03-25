¿Fracasa Plan B? Perfila Senado aprobación parcial; fuera cambios a revocación de mandato

Senado discute el llamado Plan B donde Morena no ha asegurado el apoyo total del PT (Graciela López Herrera)

Entre “jaloneos” y presiones al PT, el Senado perfila la aprobación parcial del Plan B electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum pues ante la falta de acuerdos con el PT se perfila dejar fuera las modificaciones que se planten a la revocación de mandato donde se busca que ese ejercicio se realice de manera concurrente con las elecciones intermedias del 2027 y que la presidenta Claudia Sheinbaum pueda promocionarlo y llamar al voto.

La columna vertebral del Plan B como son los cambios a la revocación de mandato se quedaría fuera luego de que el coordinador del PT en el Senado, Alberto Anaya confirmó en el Pleno del Senado que su bancada solo acompañará de manera parcial esa reforma presidencial.

“El PT acompañará en lo general esta reforma, pero nos separamos en lo particular del artículo 35″, confirmó en referencia al artículo que establece los cambios en la revocación de mandato.

De acuerdo a senadores del bloque oficialista, la aprobación “en lo general” del Plan B “ por parte de Morena, PVEM y PT, es un hecho, pero ello no incluye la revocación de mandato que se espera sea excluido del dictamen a fin de lograr la mayoría calificada en el resto de la reforma que impulsa la presidenta Sheinbaum.

El coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco confirmó que el Plan B se aprobará en lo general por Morena y sus aliados pero se perfilan reservas por parte del senador de este partido, Luis Armando Melgar y del PT en el tema de la revocación de mandato.

Reconoció que no hay acuerdo por parte del PT y uno de los senadores del PVEM, en los términos en que está planteado donde se establece la posibilidad de que se realice al mismo tiempo que las elecciones del 2027 y la presidenta Sheinbaum pueda hacer campaña y llamar al voto.

“(Se aprobará) En lo general, pero bien lo dijo la presidenta hoy en la mañana, puede haber ciertos artículos que se puedan reservar. Y ahí ya cada fracción va a definir su posición.

--¿Quedaría igual como se encuentra ahora en la Constitución?

--Es correcto, aseveró

El vice coordinador de Morena en el Senado, Higinio Marrtínez, reconoció que si “se ha planteado” que la parte de revocación de mandato pueda quedar fuera del dictamen final para facilitar la aprobación del Plan B.

Martínez explicó que, ante la incertidumbre sobre el voto del Partido del Trabajo (PT) y la falta de garantías sobre los dos tercios necesarios, se trabaja en distintas rutas, incluyendo la aprobación parcial del Plan B.

“No descartamos ninguno de los escenarios”, aseveró

Martínez explicó que, ante la incertidumbre sobre el voto del Partido del Trabajo (PT) y la falta de garantías sobre los dos tercios necesarios, se trabaja en distintas rutas, incluyendo la aprobación parcial del Plan B para rescatarlo, aunque sea parcialmente.

La oposición de declaró lista para votar en contra si no hay cambios en el artículo relacionado a la revocación de mandato en lo referente a las facultades para que la presidenta Sheinbaum pueda llamar al voto pero no se le permita a la oposición involucrarse.

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, aseguró que sus 21 senadoras y senadores estarán presentes para votar en contra y calificó este remedo de revocación de mandato como una “trampa” que permitiría a la presidenta hacer campaña anticipada con recursos públicos, mientras que la oposición tendría restricciones para participar en condiciones de equidad.

“Es el artículo más delicado (…) confiamos en que no obtenga la mayoría calificada y quede fuera de la reforma”, afirmó.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda consideró que la presidenta Sheinbaum podría no solo podría perder esta batalla, sino que también perdería margen de maniobra política de cara al 2027.

“Si hay un fracaso del Plan B, como todo aparenta que ocurrirá, pues el margen de maniobra de la Presidenta se verá reducido sensiblemente.

El escenario político del país, hay que decirlo con realismo, , está cambiando vertiginosamente. Está cerca el proceso electoral del 2027 y eso tiene muy nerviosos a Morena, por supuesto a sus aliados y al gobierno federal”, indicó

Por su parte, el coordinador del PRI, Manuel Añorve, sostuvo que la inclusión de la revocación de mandato responde a un intento de influir en los procesos electorales futuros, más que a una política de austeridad.

Aseguró que su bancada votará en contra del dictamen, no habrá senadores enfermos, ni ausentes.