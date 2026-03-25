Hoy tenemos un modelo de atención consular todavía en proceso de evolución, pero mucho más eficiente: Juan Ramon de la Fuente

Como resultado de una estrecha colaboración con la Agencia de Transformación Digital, además de los lineamientos que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se ha dado una mayor capacidad de reacción y atención en materia de la atención consular, así los explicó el Secretario de Relaciones Exteriores de México (SR), Juan Ramón de la Fuente, el día del hoy durante la conferencia de prensa “Las mañaneras del pueblo”.

Desde el inicio de su sexenio, la presidenta Claudia Sheinbaum le instruyo a la SRE que se dedicara un cuidado espacial en la protección de las y los connacionales en todos el mundo, pero en especial a los que se encuentran en Estados Unidos. Por ello, se han tomado una serie de medidas con las que se ha logrado cambiar en buena parte el modelo de atención consular.

Modernización de la red consular de México

“La digitalización nos ha permitido tener esta capacidad mayor de la que se tenia antes”, explicó de la Fuente, y añadió que también fue muy oportuno migrar los tramites de su consulado al 079, es decir al numero del centro de atención bienestar, ya que con dicha medida se ha podido mejorar por mucho los estándares de atención.

De igual manera, se desarrollo la posibilidad de que algunos tramites ahora se hagan por medio de whatsapp, lo que permiten que muchas gestiones se anticipen y se y adelanten. Hay nuevos trámites como ejemplo el de menaje de casa (conjunto de bienes que los mexicanos repatriados pueden importar libres de impuestos), que ya son cien por ciento digitales.

El otro gran cambio tiene que ver con la modificación en los consulados, anteriormente si uno de los documentos presentaban algún error, aunque sólo fuera de una letra, la única solución era venir a arreglarlo en el lugar donde se expidió “algo que era muy inconveniente par muchas y muchos connacionales”. Esto se puede hacer en los consulados, lo que les ahorra la necesidad de venir a México; con este sistema se han podido procesar más de 150 mil actos de registro civil, siendo la mayoría de estos en Estados Unidos.

Para poner en contexto algunos números del 20 de enero del 2025 al 24 de marzo del año presente, el canciller destacó que Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ha detenido a 177.192 connacionales. Y que se han realizado 12,866 visitas (más o menos 30 por día) a centros de detención de Estados Unidos en diversas regiones. Además se han otorgado 20, 908 asesorías legales. En este momento hay 5,285 casos que están en litigio.

Por último, para concluir su participación durante la conferencia, Juan Ramón de la Fuente, comentó que “Son 53 consulados , en algunas jurisdicciones funcionan mejor que en otras , pero estamos tratando de homologar todos los servicios de los consulados para que pueda haber una atención más eficiente más oportuna y más pareja en esta que es la red de consulados más grande del mundo. No hay ningun otro país que tenga tantos consulados en otro país como los que México tiene en Estados Unidos”.



