¿Sabes qué descuento tendrán los estudiantes y maestros en Semana Santa?

Descuentos de Semana Santa

Por medio de la de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el Gobierno de México ha dado a conocer que con motivo del periodo vacacional de Semana Santa, se van a aplicar para estudiantes y maestros descuentos en servicios de autotransporte federal o ferroviario.

De acuerdo con la dependencia, los docentes recibirán un descuento del 25 por ciento, mientras que los estudiantes obtendrán una reducción del 50 por ciento.

La medida tendrá una vigencia del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril del año presente, de acuerdo a las vacaciones establecidas en el calendario escolar autorizado por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Para poder acceder beneficio, las y los usuarios deben de presentarse ante los prestadores de servicio, con una credencial vigente que los acredite como estudiantes o docentes.

En el caso de los alumnos de Educación Media Superior y Superior, a lo largo del periodo vacacional aprobado por cada institución educativa para el mismo ciclo, también tendrán descuento de 50 por ciento en el servicio de autotransporte federal de pasajeros.

Pr último, es importante mencionar que el descuento solo aplica para aquellas personas que pertenecen a instituciones educativas que estén integradas al sistema de la SEP, al igual que como universidades e institutos de todo el país que estén incluidas en la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de Bachilleres y escuelas incorporadas.