Se ausenta Yeidkol Polevnsky de votación en Plan B electoral de Sheinbaum; pide licencia

La senadora del PT, Yeidkol Polevnsky deja su escaño por dos días en víspera de la votación del Plan B, donde su bancada no está de acuerdo en la revocación de mandato.

A unas horas de la votación del Plan B, la senadora del Partido del Trabajo, Yeidckol Polevnsky, solicitó licencia para separarse de sus funciones por los próximos dos días y con ello evita participar en la discusión y votación de esa polémica reforma.

Lo mismo hizo el senador, Miguel Angel Yunes Márquez, quien pidió licencia hasta el próximo 15 de abril. Su padre Miguel Ángel Yunes Linares ocupará su lugar en el escaño.

El PT ha manifestado su rechazo a la revocación de mandato que contiene ese plan B al no estar de acuerdo en que ese ejercicio sea concurrente con las elecciones del 2027, por lo cual se espera que no acompañe ese artículo.

La legisladora petista será suplida por Denisse Ortiz Pérez justo en la votación donde cada voto resulta determinante para aprobar o no el Plan B en su totalidad.

“A partir de la licencia que autorizamos a la senadora Yeidckol Polevnsky, se reincorpora a partir de hoy a sus funciones la senadora Denisse Ortíz Pérez, quien rindió la protesta correspondiente el 12 de noviembre de 2024”, informó la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo

El Partido del Trabajo cuenta con seis escaños en el Senado y cada voto de su bancada será clave.

Yeidkol Polevnky fue secretaria general de Morena e hizo las veces de dirigente nacional de ese partido, que la denunció ante la FGR en junio del 2020 por presunto daño patrimonial.

El entonces dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar interpuso una denuncia ante la FGR por la compra de 39 inmuebles y pagos por 809 millones de pesos durante la gestión de Polevnsky. Ella negó los señalamientos.

En el mismo sentido, el senador de Morena, Miguel Ángel Yunes Márquez, recordado por abandonar a la bancada del PAN y sumar su voto para a favor de la reforma judicial y darle la mayoría calificada a Morena en aquella discusión.

Tampoco participará del debate y votación del Plan B, pues igualmente se separó de sus funciones hasta el próximo 15 de abril. Su padre Miguel Ángel Yunes Linares ocupará su lugar en el escaño.