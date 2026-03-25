Sheinbaum confirma que México mantiene su apoyo a Michelle Bachelet para que dirija la ONU

México mantiene el apoyo a Michelle Bachelet para dirigir la ONU EFE/ Sáshenka Gutiérrez (Sáshenka Gutiérrez/EFE)

El día de hoy miércoles 25 de marzo, durante su conferencia de prensa, “Las Mañaneras del Pueblo”, la mandataria Claudia Sheinbaum, reafirmo que México continua apoyando Michelle Bachelet, quien fue presidenta de Chile del 2006 al 2010 y del 2014 al 2018), para dirigir a la ONU. Dicha declaración se da, después de que el martes el Gobierno de Chile encabezado por el presidente de ultraderecha, José Antonio Kast, haya retirado su apoyo por medio de un comunicado en el que aseguró haber “llegado a la convicción que el contexto de esta elección, la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura”.

En septiembre del 2025, el expresidente Gabriel Boric (2022-2026) confirmó la candidatura de Bachelet en su discurso ante la Asamblea General del organismo. Y la postulación fue formalizada en febrero poco antes del cambio de mando en Chile.

Asimismo, Sheinbaum explicó que pronto va a tener una llamada con Bachelet y que los argumentos por la que la siguen apoyando son validos. De igual manera la describió como una mujer una mujer con “mucha experiencia” y que “busca la paz en el mundo”.

Bachelet, tiene un notable recorrido en el organismo internacional, con anterioridad fue la directora ejecutiva de ONU Mujeres y secretaria general adjunta,

“Tiene una idea de la construcción de derechos y de la salida pacífica de todos los conflictos y de reconstruir Naciones Unidas como un organismo de resolución de conflictos internacionales y de una carta de derechos para todas las personas en el mundo, entre otros de sus atributos. Entonces consideramos que Bachelet es una persona ideal para dirigir Naciones Unidas”, añadió.

Por su parte, a través de su propio comunicado, Michelle Bachelet, aseguró que continuara insistiendo en cuanto a su candidatura para ser la Secretaría General de Naciones Unidas y afirmó que su “disposición a contribuir permanece intacta”.