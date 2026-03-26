Desestima cúpula morenista en Senado fracaso en Plan B; “así es la política”: Laura Itzel Castillo

La presidenta del Senado, Laura Itzel dialoga con el ex coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López

La Cúpula de Morena en el Senado desestimó el fracaso que significó la aprobación “descafeínada” del Plan B electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum al rechazar que se trate de una derrota y reviró que la oposición fue la que falló al no lograr detener en su totalidad esta reforma electoral.

“Sería un fracaso haberlo rechazado en su totalidad como sucedió con el Plan A”, reviró el presidente de la Junta de Coordinación Políitca del Senado, el morenista, Ignacio Mier ante las críticas de que el Plan B naufragó

Mier consideró que fue la oposición la que en verdad fracaso pues no logró frenar el plan B en su totalidad.

“La oposición fracasó al pensar que esto no iba a transitar; para nosotros, es un gran logro”, aseguró

En tanto que la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo buscó restarle interés y consideró que “así es la política” y explicó que lo que se aprobó “fue lo que se pudo consensuar”.

Cabe recordar que el artículo 35 que planteaba modificaciones a la revocación de mandato para que eventualmente se realizara al mismo tiempo que las elecciones del 2027 y que ,considerado la columna vertebral del llamado Plan B de la Presidenta Sheinbaum, fue excluido ante el rechazo del Partido del Trabajo, uno de los aliados de Morena.

“Creo que fue muy importante todo lo que se avanzó el día de ayer, así es la política…”, aceptó la presidenta del Senado.

Laura Itzel Castillo reconoció que “no se logró todo” lo que se quería del Plan B porque quedó fuera la reforma al artículo 35.

Sin embargo, --agregó—se aprobaron los artículos 115, l 116 y el 134 con lo que se topó el salario de consejeros y funcionarios del INE para que no ganen más que la presidenta, se recortaron recursos a los congresos locales, al Senado y se topó de 1 a 15 el número de regidores en los casi dos mil 500 municipios del país.

Contrario a lo sugerido por la presidenta Claudia Sheinbaum, la presidenta del Senado, rechazó que esta negativa del PT a respaldar esos cambios en la revocación de mandato impacten de manera negativa en ese partido rumbo a los comicios del 2027 y 2030 pues recordó que las transformaciones nunca han sido fáciles.

“No. Yo creo que México es un país que se caracteriza porque su pueblo está politizado y la gente está muy atenta de las transformaciones que se van haciendo. Las transformaciones nunca han sido fáciles, incluso los cambios los vemos hasta en las familias, son complicados”, estableció