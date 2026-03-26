Mundial 2026 contará con una vigilancia permanente por parte de las autoridades

Secretaria de Seguridad

A semanas de comenzar el Mundial 2026, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) en colaboración con la empresa Aleatica (concesionaria del Circuito Exterior Mexiquense) con el fin de proteger a la población y visitantes, mantendrán la vigilancia permanente y los recorridos principalmente en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

La vigilancia contará con 235 policías y 41 unidades que recorrerán más de 110 kilómetros de la carretera, y el apoyo de cámaras de videovigilancia del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5).

“Este operativo será de manera permanente las 24 horas del día y se estará implementando principalmente en las 10 casetas troncales y las 35 auxiliares que comprende en esta vía, con la finalidad de garantizar el libre tránsito de personas, visitantes, así como del flujo de las mercancías a bordo de las unidades de carga”, señaló el Director General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte de la SSEM, Juan Isaí Valle Rodríguez.

Por otro lado, Antonio Lorenzo Ramos, Director de Seguridad Física y Patrimonial de Aleatica, destacó la colaboración con dependencias de seguridad que redunda en la tranquilidad de quienes transitan y transitarán la vía, ya que la capacidad de respuesta será mucho más rápida.

Además, el dispositivo también contará con la participación de personal de la Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de Justicia mexiquense (FGJEM).

Así, la dependencia de seguridad estatal garantiza entornos seguros para los visitantes que acudan a los eventos deportivos de fútbol en la Ciudad de México, y que se movilizarán por las arterias viales de la entidad mexiquense.