Naufraga Plan B de Sheinbaum en Senado; PT sepulta posibilidad de aparecer en boletas de elección en 2027

Adán Augusto López, Ignacio Mier y Javier Corral observan la votación sobre el Plan B en el Senado

En una sesión marcada por la tensión y los enfrentamientos verbales, el PT en el Senado hizo naufragar el Plan B al sepultar la posibilidad de que la presidenta Claudia Sheinbaum apareciera en la boleta de las elecciones del 2027 so pretexto de la revocación de mandato e incluso llamara al voto para ese ejercicio.

Con 87 votos a favor y 41 en contra, Morena y sus aliados aprobaron en lo general el “Plan B” electoral que impulsó la presidenta Sheinbaum, pero una reserva que introdujo el PT dejó fuera los cambios a la revocación de mandato que pretendía la mandataria, lo que le representa un segundo revés en menos de un mes.

“¡ Si se pudo, si se pudo..“, coreaba la oposición puño en alto ante la mirada fría de los morenistas.

La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales que correspondan pero ya no podrán revivir este artículo 35 en materia de revocación de mandato.

Pese a las presiones y negociaciones, Morena y sus operadores no lograron convencer al Partido del Trabajo de apoyar el artículo 35 del Plan B electoral que envió Sheinbaum al Senado referente a los cambios en la fecha para realizar este ejercicio y hacerlo eventualmente concurrente con las elecciones del 2027 lo que permitiría a Sheinbaum estar en las boletas pero además llamar al voto a este ejercicio.

“La elección es el momento en que el pueblo decide quien gobierna, la revocación de mandato por su parte es el momento en que el pueblo evalúa cómo gobierna quien fue electo. Son mecanismos distintos, tienen propósitos distintos y deben conservar su lógica democrática propia”, aseveró el PT a través de la senadora Llizbeth Sánchesz

“Si ambos procesos se mezclan en un mismo calendario electoral --agregó--se corre el riesgo de distorsionar su sentido democrático, por eso nuestra reserva propone eliminar en su totalidad el artículo 35 dentro de este dictamen para que la revocación de mandato se mantenga en los términos vigentes”.

La reserva fue aprobada alrededor de las 23:30 horas, lo que eliminó este artículo 35, considerado la columna vertebral del Plan B electoral y con ello descafeíno esta reforma de la Presidenta Sheinbaum.

Sesión del Senado marcada por la tensión y enfrentamientos entre senadores de la oposición y el oficialismo

Previo a ello, el coordinador del PT en el Senado, Alberto Anaya adelantaba que no apoyarían esos cambios en la revocación de mandato y al mismo tiempo intentó disipar cualquier percepción de fractura en la coalición:

“Quienes pensaban que nuestra coalición podría tener algunas grietas y tener indicio de una división se equivocan. La coalición que hoy permitió que Claudia Sheinbaum Pardo llegara al poder está más firme que nunca en 2027 y 2030”, aseveró

Fue la morenista Guadalupe Chavira quien al fijar la postura de su partido respondió de manera crítica al PT al cuestionar la defensa de los privilegios por encima de la transformación de un país.

“¿Qué país estoy ayudando a construir? Cuando una política o un político pierde esa brújula, deja de representar una causa y empieza a representarse a sí mismo solamente. La diferencia es sana en la pluralidad, lo que no puede ser sano es usar la pluralidad como coartada para defender privilegios, para impedir que avance una transformación necesaria”, fustigó

PLAN B DESCAFEINADO

Alrededor de la media noche de este miércoles, el Senado aprobó el resto del Plan B donde corrigió la paridad de género para postular al 50 % en candidaturas, topa el salario de los funcionarios electorales, quienes no podrán ganar más que el titular del Ejecutivo.

Asimismo reduce el presupuesto de los congresos locales y establece un rango de entre uno y 15 integrantes en el número de regidores en los casi dos mil 500 municipios del país.

También estipula la reducción del 15 por ciento real respecto al presupuesto 2026 al Senado de la República, distribuido en cuatro ejercicios fiscales.

SIN CAMBIOS

La revocación de mandato quedará como se establece en la actualidad en la Constitución donde este ejercicio se realiza en el cuarto año de mandato del Ejecutivo.

Contrario a los dichos de la oposición, la bancada de Morena en el Senado rechazó que la presidenta Sheinbaum se convierta en candidata con estos cambios a la revocación de mandato por lo cual los retó a no temer a la democracia.

“No le tengan miedo a la democracia. En democracia a veces se pierde y a veces se gana y ustedes ya han tenido en varios momentos la posibilidad de ejercer el poder en México y tuvieron un desgaste importante”, aseveró

En tanto el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya calificó “este remedo de revocación de mandato como una trampa que permitiría a la presidenta hacer campaña anticipada con recursos públicos”, mientras que la oposición tendría restricciones para participar en condiciones de equidad.

Otra panista, la senadora Gina Gerardina Campuzano, cuestionó duramente a la presidenta Sheinbaum por el gasto aproximado de tres mil millones de pesos que se estima costaría una revocación de mandato cuando nadie lo ha solicitado.

“¿No le gustaría Presidenta gastar esos recursos en salud, en medicinas; en niños con cáncer, en hospitales, en la salud de 50 millones de mexicanos que no tiene acceso a seguridad social?”

“¿No le gustaría gastar esos 3 mil mdp en seguridad, en los agricultores y campesinos, en las madres que buscan a sus hijos…?”, fustigó

SHEINBAUM PIERDE Y MARGEN EN 2027

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda consideró que la presidenta Sheinbaum podría no solo podría perder esta batalla, sino que también perdería margen de maniobra política de cara al 2027.

“Si hay un fracaso del Plan B, como todo aparenta que ocurrirá, pues el margen de maniobra de la Presidenta se verá reducido sensiblemente”, recalcó

Por su parte, el coordinador del PRI, Manuel Añorve, sostuvo que la inclusión de la revocación de mandato responde a un intento de influir en los procesos electorales futuros, más que a una política de austeridad.

La senadora y secretaria general del PRI, Carolina Viggiannjo ironizó que este Plan B en realidad es el Plan con V chica.

“El Plan Venezuela” y acusó que Morena y el Ejecutivo insisten en meter a Sheinbaum a la boleta electoral porque ahora estarán más vigilados y ya no será tan fácil que reciban dinero del Crimen Organizado.